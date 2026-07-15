Hubo tensión en las puertas de la Casa de Gobierno

El Senado de Entre Ríos aprobó la media sanción de la reforma jubilatoria. Hubo forcejeos entre manifestantes y la policía frente a la Casa de Gobierno.

Tras una sesión cargada de expectativa, el Senado de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio. El resultado final fue de 10 votos afirmativos y 7 negativos, una cifra que solo fue posible gracias al acompañamiento clave de las senadoras peronistas Nancy Miranda y Gladys Domínguez. Su postura fue determinante para romper la paridad de fuerzas en la Cámara Alta y permitir el avance de la iniciativa denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

Inmediatamente después de conocerse el resultado, el clima de tensión social que rodeaba la sesión se trasladó a las puertas de la Casa de Gobierno. Según registró UNO , dirigentes de la Multisectorial en defensa de la Caja forcejearon con los efectivos policiales que custodiaban el ingreso a la denominada Casa Gris.

Media sanción al dictamen de la mayoría

El debate en el recinto estuvo marcado por el enfrentamiento entre dos despachos de comisión contrapuestos: el dictamen de mayoría, de corte oficialista y enfocado en el equilibrio fiscal, y el dictamen de la oposición, que planteaba una visión alternativa en defensa del sistema actual. La aprobación del texto oficialista representa el cierre de un proceso que incluyó cuatro meses de elaboración por parte del Ejecutivo y un mes de intensas discusiones legislativas, donde finalmente prevaleció la visión del gobierno provincial por sobre la propuesta del peronismo.

El desenlace de la jornada deja un panorama de incertidumbre política, especialmente para las senadoras Domínguez y Miranda, quienes enfrentan la advertencia del Congreso provincial del PJ de ser expulsadas del partido por haber respaldado la iniciativa oficial. Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo en la Cámara de Diputados.