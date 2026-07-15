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Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Se incautaron cocaína, elementos de fraccionamiento y se constató que dos de los identificados tenían prisión domiciliaria

15 de julio 2026 · 10:16hs
Se incautaron cocaína

Se incautaron cocaína, elementos de fraccionamiento y se constató que dos de los identificados tenían prisión domiciliaria

En el marco de un legajo investigativo iniciado a raíz de una denuncia penal de la Jefatura Departamental de Policía de Colón llevó a cabo un procedimiento que culminó con el secuestro de elementos probatorios y drogas.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de calle Tucumán de esa localidad. Se incautaron elementos de interés para la causa, cocaína, elementos de fraccionamiento y se constató que dos de los identificados tenían medidas de coerción ordenadas por la Justicia.

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Las pesquisas, que incluyeron tareas de campo, análisis de indicios y el entrecruzamiento de datos, permitieron individualizar a los presuntos autores de un hecho delictivo bajo investigación. Durante este proceso, se logró determinar, de manera preliminar, que uno de los sospechosos estaría incumpliendo una medida de arresto domiciliario previamente dispuesta por la justicia.

Con las pruebas colectadas, la Magistratura interviniente libró una orden de allanamiento y requisa domiciliaria para una finca ubicada en calle Tucumán al 400, de la ciudad de Colón. En horas de la tarde de la víspera, personal actuante irrumpió en la propiedad, logrando el formal secuestro de diversos efectos que guardarían directa relación con la causa de origen y que resultan de vital interés para el esclarecimiento del suceso investigado.

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En el transcurso de la requisa, los efectivos hallaron elementos que derivaron en la intervención del personal de la División de Drogas Peligrosas. Tras la llegada de los especialistas, se procedió a la incautación de una balanza digital de precisión, sustancia blanquecina que, al ser sometida al test reactivo de orientación química, arrojó resultado positivo para cocaína y elementos destinados al fraccionamiento de sustancias y estiramiento.

En el inmueble fueron identificadas cuatro personas, todas mayores de edad. Al compulsar sus datos filiatorios, se constató que dos de ellos gozaban del beneficio de prisión domiciliaria.

Colón cocaína prisión domiciliaria Drogas
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