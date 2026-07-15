Aumento por dereto: docentes privados de Sadop cuestionaron al Gobierno

Sadop expresó que "el Gobierno rechazó nuevamente el diálogo y la conciliación", y se proecedió a dar un aumento insuficiente por decreto

Sadop expresó que "el Gobierno rechazó nuevamente el diálogo y la conciliación", y se proecedió a dar un aumento insuficiente por decreto

Sadop Entre Ríos , el gremio que nuclea a docentes privados, cuestionó que la “liquidación unilateral del incremento salarial”, es “una práctica habitual del gobierno actual” .

Desde el gremio se sostuvo que “tras el rechazo de la propuesta salarial en la paritaria del pasado 8 de julio de 2026, el Consejo General de Educación (CGE) notificó a la autoridad laboral que dispondrá por vía administrativa la liquidación y el pago del incremento correspondiente a dicho período”.

El sindicato señaló que la propuesta rechazada consistió “en una suma remunerativa y bonificable del 3% para el mes de julio de 2026 (tomando como base de cálculo los haberes de junio de 2026). Asimismo, se procederá a garantizar un salario mínimo de bolsillo de $850.000 netos, incluyendo Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, los cuales también se incrementan”.

Así, destacaron que “desde el CGE se dejó expresa constancia de que esta instrumentación responde exclusivamente a plazos operativos y de liquidación de haberes, sin que ello implique desconocer el ámbito de la negociación colectiva”.

También que “conforme a los valores de la propuesta presentada en la audiencia paritaria, los montos de actualización establecidos para el Fopid y el Complemento Provincial por Conectividad vigentes a partir de julio de 2026 serán los siguientes: Docentes de Jornada Simple: El Fopid pasa de los $72.752 actuales a $87.070 (un incremento del 19,7%) , mientras que el Complemento por Conectividad se eleva de $51.454 a $62.143 (una suba del 20,8%)”.

Además comprende a “Docentes de Jornada Completa: El monto de Fopid pasa de los $109.505 actuales a $138.139 (un aumento del 26,1%) , en tanto que el beneficio de Conectividad se incrementa de $73.907 a $100.297 (un alza del 27,2%).

El Sindicato de Docentes Privados también cuestionó que “el Gobierno rechazó nuevamente el diálogo y la conciliación”. Así, se señaló que “la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia emitió la Disposición Nº 0017 en el marco del Expediente Nº 3368991/26. A través de esta norma, la autoridad de aplicación resolvió rechazar la solicitud de fijación de la audiencia de conciliación prevista en el artículo 16 de la Ley Provincial Nº 9.624 , la cual había sido impulsada por la representación gremial al declararse formalmente el conflicto el pasado 8 de julio”.

También se criticó que “para justificar dicho rechazo, la Secretaría de Trabajo argumentó que, al haber manifestado el CGE que la propuesta presentada tenía carácter definitivo por constituir la mejor alternativa posible según las finanzas provinciales, no se encuentran configuradas las ‘condiciones mínimas’ ni una expectativa razonable de acercamiento que justifiquen convocar a la conciliación en este momento”.

Ante este escenario, desde Sadop Seccional Entre Ríos se reafirmó “de manera categórica nuestro posicionamiento frente a la patronal y las autoridades provinciales apostando firmemente al diálogo y al sostenimiento de la paritaria como la única vía legítima y eficaz para lograr la recomposición de nuestros salarios y la mejora sustancial de las condiciones laborales de todos los docentes privados”.

En aquella línea se indicó que “la paritaria es un derecho conquistado que debe respetarse y defenderse. Ninguna medida unilateral ni el cierre temporal de instancias de conciliación administrativa pueden reemplazar la discusión genuina en la mesa de negociación colectiva, ámbito donde los legítimos reclamos de los trabajadores deben ser escuchados y atendidos” y se finalizó reafirmando el trabajo activo “en la defensa del salario y de cada uno de los derechos de nuestros afiliados”.