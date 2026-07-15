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Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial. Simeone estará de titular por Rodrigo De Paul

15 de julio 2026 · 15:54hs
Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Prensa Selección Argentina

La Selección Argentina vuelve a encontrarse con su historia. Este miércoles, desde las 16, la Scaloneta disputará una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de conseguir un lugar en la final y defender la corona obtenida en Qatar 2022.

No se trata de un partido más. El cruce entre argentinos e ingleses es uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol mundial. Un enfrentamiento atravesado por capítulos inolvidables dentro de la cancha y por un contexto histórico que inevitablemente reaparece cada vez que ambas selecciones se encuentran.

Con los dientes apretados, Argentina iguala con Inglaterra.

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Cuarenta años después del legendario duelo de México 1986, donde Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol con la "Mano de Dios" y el considerado mejor gol de la historia de los mundiales, Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en una instancia decisiva.

Messi, ante un rival que le faltaba

La semifinal también tendrá un condimento muy especial para Lionel Messi. A los 39 años y disputando su sexto y último Mundial, el capitán argentino jugará por primera vez frente a Inglaterra.

Paradójicamente, el único gigante europeo que nunca había enfrentado en una Copa del Mundo será justamente el rival que tendrá delante en una semifinal. Una cita que completa su extraordinaria carrera con la camiseta albiceleste.

Messi llega como una de las grandes figuras del certamen, con ocho goles en seis partidos, siendo determinante una vez más para un equipo que volvió a sostenerse en su liderazgo futbolístico y emocional.

El rosarino está apenas a dos encuentros de cerrar definitivamente su historia mundialista. Después del choque frente a Inglaterra solo le quedará disputar la final o el partido por el tercer puesto, poniendo punto final a una carrera irrepetible en los mundiales.

Historial de Argentina vs. Inglaterra

Teniendo en cuenta partidos por competiciones o amistosos, en total se enfrentaron en 14 oportunidades con un saldo a favor de los europeos:

  • Argentina ganó tres partidos
  • Inglaterra se impuso en seis oportunidades
  • Terminaron empatados cinco veces

El historial de Argentina vs- Inglaterra en Mundiales

  • Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962
  • Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966
  • Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986
  • Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)
  • Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Formación de Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Estadio: Atlanta Stadium.

Arbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

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