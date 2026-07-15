La Procesión Náutica de Bajada Grande celebra 50 años con "el corazón más grande del mundo"

La propuesta es hacer una gigantografía humana, formada por unas 300 personas. Será en Bajada Grande el 15 de agosto. Invitan a sumarse.

"El corazón más grande del mundo" será una gigantografía humana que se hará en Bajada Grande

Hay obras que se pintan sobre una pared; otras, sobre un lienzo. La que proyecta Javier Micheloud, en cambio, se construirá con personas: cientos de vecinos sosteniendo cartulinas de colores, ubicados con precisión sobre el playón de Los Miradores de Bajada Grande, en Paraná, darán forma al Inmaculado Corazón de María. Desde el suelo será difícil dimensionarlo. Pero cuando un dron se eleve sobre el río Paraná aparecerá la imagen completa de un corazón de casi 700 metros cuadrados nacido de la participación colectiva.

La intervención artística se llama “El corazón más grande del mundo” y fue pensada especialmente para celebrar los 50 años de la Procesión Náutica de Bajada Grande, una tradición que desde 1976 convoca a miles de fieles y que, con el paso del tiempo, trascendió el ámbito religioso para convertirse en parte de la identidad de Paraná.

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La convocatoria será el 15 de agosto a las 15, cerca de un mes antes de la histórica procesión, que está confirmada para el 13 de septiembre. “Tu pequeño gesto, junto al de muchos, hará algo inmenso”, resume el lema elegido para una propuesta que busca hablar de comunidad, de pertenencia y de memoria, y en la que invitan a sumarse a los vecinos de la capital entrerriana que quieran formar parte de esta propuesta.

Procesión náutica: su promotor fue el padre Orlando Mattiasi, cuando estaba al frente de la parroquia, quien falleció en 2023.

Trabajar a lo grande

Para quienes conocen a Micheloud, la idea no resulta extraña. Desde hace décadas su trabajo está asociado a las grandes dimensiones. Pintor gráfico en altura, su oficio lo llevó a intervenir fachadas, edificios, medianeras y enormes superficies que obligan a trabajar suspendido entre andamios, arneses y estructuras metálicas. En Paraná dejó su sello en numerosos murales y publicidades de empresas que plasmadas en edificios, algunos con 15 pisos, que hoy forman parte del paisaje urbano.

Su especialidad siempre fue pensar en grande, y no solamente por las dimensiones físicas de sus obras, sino también por la manera de entender el arte como una herramienta capaz de reunir personas. Esa mirada fue la que lo llevó hace una década a experimentar con las llamadas gigantografías humanas, imágenes construidas con cientos o miles de participantes que solamente pueden apreciarse en su totalidad desde el aire.

En 2015 organizó una de las experiencias más ambiciosas de este tipo en Entre Ríos. Con motivo del bicentenario del nacimiento de Don Bosco diseñó un enorme retrato del fundador de los Salesianos sobre una superficie cercana a los 3.500 metros cuadrados. Para concretarlo necesitaba entre 2.500 y 3.000 personas. Finalmente participaron unas 1.800, que igual fueron suficientes para que el rostro del santo apareciera perfectamente delineado cuando el dron tomó la imagen desde varios metros de altura.

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Después llegarían otros desafíos. Entre ellos, dos gigantografías realizadas junto a la filial Paraná de River Plate.

Ahora, la convocatoria cambia de escenario y de significado. No habrá camisetas ni colores deportivos. Habrá familias, vecinos, niños, adultos mayores, grupos de amigos y personas que quizá nunca participaron de una actividad artística, pero que serán protagonistas de una imagen pensada para celebrar medio siglo de una de las manifestaciones religiosas más importantes de la ciudad.

Invitación abierta

Cuando la comisión organizadora comenzó a pensar en las actividades por el cincuentenario de la Procesión Náutica, Micheloud acercó dos propuestas.

La primera consistía en la realización de un mural. La segunda era esta intervención colectiva, y fue la que avanzó. “Quería hacer algo donde la gente no fuera solamente espectadora, sino protagonista”, explicó.

También remarcó que el proyecto no requiere inscripción previa, tampoco conocimientos especiales, ni siquiera una vestimenta determinada. Cada persona que llegue recibirá una cartulina del color correspondiente y un grupo de servidores la ubicará dentro del esquema previamente diseñado.

Alrededor de 80 colaboradores trabajarán distribuidos en distintos sectores para orientar a los asistentes y garantizar que el dibujo pueda tomar forma.

La expectativa inicial es reunir unas 300 personas, aunque Micheloud asegura que el diseño puede adaptarse si la convocatoria resulta mayor o menor. Lo importante, insiste, es que nadie quede afuera. “Está invitada toda la ciudad. No solamente quienes participan habitualmente de la parroquia o de la procesión. Queremos que cualquiera pueda venir y formar parte”, subrayó.

La imagen representará el Inmaculado Corazón de María. El rojo simbolizará el corazón. Las rosas aparecerán alrededor. El amarillo dará forma al puñal, recordando la profecía de Simeón narrada en el Evangelio de San Lucas, mientras que la llama representará el amor de María hacia Jesús.

"El corazón más grande del mundo" será una gigantografía humana que se hará en Bajada Grande

Pero habrá una segunda sorpresa. En un momento determinado, todos los participantes darán vuelta sus cartulinas de manera coordinada. Entonces el corazón cambiará de colores y se transformará en una gran imagen celeste y blanca, evocando la bandera argentina.

Todo será registrado por un dron y proyectado inmediatamente en una pantalla gigante para que quienes participaron puedan observar el resultado sin necesidad de abandonar sus lugares. Después llegará un video editado especialmente para conservar el recuerdo de una experiencia que pretende convertirse en uno de los momentos más emotivos de los 50 años de la Procesión Naútica.

Una tradición religiosa que cumple medio siglo de vida

La Procesión Náutica de Bajada Grande es una tradicional celebración religiosa y cultural en honor al Inmaculado Corazón de María. Se realiza cada año en Paraná, usualmente en septiembre, con una caravana por el río Paraná, peregrinaciones terrestres, misas y un popular festival gastronómico con comidas típicas.

Aunque nació como una celebración impulsada por una comunidad barrial, con el paso de los años terminó convirtiéndose en una expresión religiosa que convoca a miles de personas de distintos puntos de la ciudad y de localidades vecinas.

Su historia comenzó en 1976. Ese mismo año había llegado a la parroquia el padre Orlando Mattiassi, el recordado sacerdote que transformó para siempre la vida espiritual de Bajada Grande.

Muestra de fe. La imagen del Inmaculado Corazón de María y la tradicional llegada a la zona de los miradores de Bajada Grande. Parroquia Inmaculado Corazón de María

Pocos meses después de asumir al frente de la comunidad decidió organizar una procesión distinta, con la imagen de la Virgen llegando por agua. El río, que había sido históricamente parte de la identidad del barrio, también sería protagonista de la celebración.

La primera edición reunió a vecinos y embarcaciones locales. Con los años la propuesta fue creciendo hasta convertirse en una verdadera multitud.

Actualmente la imagen parte desde el puerto de Paraná acompañada por una caravana náutica organizada junto a Prefectura Naval Argentina, mientras otra columna de fieles camina desde la Catedral Metropolitana hacia Bajada Grande para encontrarse con la Virgen en la parroquia.

No es solamente una procesión. Es un acontecimiento que mezcla fe, identidad barrial, historia y encuentro comunitario.

Y ese es, precisamente, el espíritu que Micheloud busca reivindicar con su propuesta. Porque entiende que el verdadero corazón no será el que aparezca dibujado desde el aire, sino el que formen cientos de personas compartiendo un mismo momento.