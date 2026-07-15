Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta Provincial 6, a la altura de Maciá, sin dejar heridos pero con importantes daños materiales

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta Provincial 6, a la altura de Maciá, sin dejar heridos pero con importantes daños materiales y tránsito interrumpido.

Un choque frontal entre dos camiones se registró durante la mañana de este miércoles sobre la Ruta Provincial Nº 6, a la altura del kilómetro 144, en jurisdicción de Maciá, departamento Tala.

Según informó la Policía, el choque se registró cerca de las 7, e involucró a un camión Volvo con semirremolque de origen brasileño, cargado con cosméticos y conducido por un hombre de 39 años, que circulaba en sentido sur, y un camión Iveco con chasis y acoplado, cargado con papas, guiado por un hombre de 47 años, oriundo de La Paz, que transitaba en sentido contrario. Los vehículos colisionaron de frente.

Sin lesionados

A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente importantes daños materiales.

Como consecuencia del choque, el acoplado de uno de los camiones quedó atravesado sobre la calzada, por lo que el tránsito permanecía esta mañana asistido y reducido a un solo carril, mientras se desarrollaban las tareas para retirar los vehículos. En el operativo trabajó personal de las comisarías de Maciá, Durazno y Guardamonte, junto a efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, puesto Tala, consignó el sitio El Uruguayense.