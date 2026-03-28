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Entre Ríos participó de encuentros nacionales para fortalecer la cultura federal

Representantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos participaron de la asamblea anual del Instituto Nacional de la Música

28 de marzo 2026 · 15:27hs
Entre Ríos participó de encuentros nacionales para fortalecer la cultura federal

Representantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos participaron de la asamblea anual del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y de la presentación de avances del Diagnóstico de las Industrias Culturales y Creativas, junto a las 24 jurisdicciones y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Entre Ríos dijo presente en la asamblea del INAMU

En la Asamblea Federal del INAMU se destacó el crecimiento de AMA, la Agregadora de Música Argentina, que alcanzó las 15.000 canciones distribuidas en plataformas digitales, con participación de producciones entrerrianas. Además, se valoraron las capacitaciones abiertas para artistas, algunas desarrolladas en el Encuentro Entrerriano de Música realizado en Diamante en 2025.

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Por otro lado, se presentaron avances del diagnóstico federal que abarca sectores como música, audiovisual, diseño, teatro y videojuegos, entre otros. La iniciativa busca identificar problemáticas regionales y orientar políticas públicas para el desarrollo de las industrias culturales.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó el trabajo conjunto entre provincias para ampliar circuitos culturales. En la misma línea, la directora Rocío Rezett señaló que el sector es “estratégico” porque “genera trabajo, desarrollo e identidad” y remarcó la importancia de continuar consolidando una agenda federal.

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Entre Ríos cultura Secretaría de Cultura de Entre Ríos Instituto Nacional de la Música 
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