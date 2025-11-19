Uno Entre Rios | Escenario | Entre Ríos Cantada

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

El ciclo Entre Ríos Cantada tendrá una nueva edición el viernes 28 de noviembre en la Biblioteca Popular Fermín Chávez, en Nogoyá

19 de noviembre 2025 · 13:03hs
El ciclo Entre Ríos Cantada tendrá una nueva edición el viernes 28 de noviembre, a las 18, en la Biblioteca Popular Fermín Chávez, ubicada en Caseros 951, en la ciudad de Nogoyá. La propuesta, organizada por la Biblioteca Provincial y dependiente de la Secretaría de Cultura, continúa su recorrido por distintas localidades con actividades de acceso libre y gratuito.

Entre Ríos Cantada desarrolla encuentros de lectura itinerantes que difunden la obra de autoras y autores entrerrianos, articulando la poesía con el intercambio directo con las comunidades lectoras. A lo largo del año, el ciclo visitó diversas ciudades y fortaleció la circulación del patrimonio literario desde una perspectiva participativa y federal.

La próxima edición estará dedicada al poeta José María Fernández Unsaín (1918-1997), figura central de la literatura entrerriana. La actividad contará con certificación con puntaje docente, declarada de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE). La inscripción se realiza a través del formulario habilitado por la organización.

