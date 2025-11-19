Uno Entre Rios | La Provincia | presupuesto

El Presupuesto 2026 avanza hacia media sanción en Diputados. Tiene dictamen a favor de la Comisión de Hacienda.

19 de noviembre 2025 · 08:08hs
Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobernador Rogelio Frigerio continúa su camino legislativo hacia la media sanción de Diputados. En la sesión ordinaria desarrollada este martes 18, el dictamen emitido por Hacienda, Presupuesto y Cuentas, luego de un extenso debate en comisión, tomó estado parlamentario.

La vicepresidenta del cuerpo, Gabriela Lena, entendió que “el proyecto de Presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo tiene una serie de fortalezas. A mi criterio, es creíble pues contiene una fuerte inversión en políticas de niñez, además de la obra pública".

"Fue importante el estudio del proyecto en comisión junto a equipos de ministerios, que consistió en explicaciones certeras, especialmente las del ministro (de Hacienda y Finanzas) Fabián Boleas”, agregó.

Presidida por el diputado Gustavo Hein, la sesión dio ingreso, a su turno, de otros dos dictámenes de proyectos de ley. El primero refiere a un despacho conjunto de las comisiones de Salud Pública y de Legislación General para el proyecto de ley que ratifica el Decreto Nº 1402/25 GOB emitido por el Poder Ejecutivo y ad referéndum de la Legislatura que suspende por 180 días la aplicación de la Ley Nº 11.202 de afiliación obligatoria a mutuales y obras sociales de nivel municipal y comunal.

LEER MÁS: Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

El segundo, de la comisión de Legislación General, refiere a un proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray que excluye de espectáculos culturales y deportivos a personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia.

Fin al basural de Pueblo General Belgrano

En la 17º sesión ordinaria desarrollada este martes 18 en la Cámara de Diputados, se aprobó el Expediente Nº 28.372, proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el departamento Gualeguaychú, municipio de Pueblo General Belgrano, cuyo fin específico es el saneamiento y cierre definitivo de un basural a cielo abierto existente en la zona.

presupuesto Diputados Proyecto
