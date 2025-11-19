Uno Entre Rios | Show | Rocío Oliva

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

A una semana de que se cumpla el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva relató en televisión cómo fue la última conversación

19 de noviembre 2025 · 13:43hs
Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

A una semana de que se cumpla el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva relató en televisión cómo fue una de las conversaciones que mantuvo con el exfutbolista en los días previos a su muerte. La declaración se produjo este miércoles en el programa La Mañana con Moria.

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Oliva señaló que aquel diálogo quedó grabado en su memoria por su tono afectivo. “Una de las últimas charlas que tuvimos fue muy linda. Muchas cosas me las voy a guardar”, expresó al iniciar el relato. Luego detalló que Maradona le habló de su deseo de que pudiera construir una familia y avanzar con sus propios proyectos.

entre rios cantada llega a nogoya con un encuentro dedicado a jose maria fernandez unsain

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

julio chivel llevara toca piazzolla al 4° festival internacional da gaita en brasil

Julio Chivel llevará "Toca Piazzolla" al 4° Festival Internacional da Gaita en Brasil

Según contó, él le dijo: “Deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener tus hijos, tener tu marido, y que seas muy feliz, porque sos una gran mujer y te lo merecés”.

La conversación incluyó una condición que Maradona mencionó entre sonrisas, según Oliva: “Que te dé todo lo que yo no te di, pero que no seas maradoniana”. La frase aludió a los siete años de relación que compartieron y al cierre afectivo que ambos atravesaban en aquel momento.

Durante la entrevista, Moria Casán le preguntó por qué no habían tenido hijos juntos. Oliva respondió que en ese tiempo tenía otros proyectos y que él ya era mayor. “Yo sí quería, pero más adelante. Y él me decía: ‘¿Cuándo? No hay más adelante’”, recordó.

Las declaraciones se suman a las múltiples voces que, año tras año, reconstruyen distintos momentos de la vida personal del exjugador, cuya figura continúa despertando interés público a cinco años de su muerte.

LEER MÁS: Nicki Nicole presenta una noche sinfónica en el Teatro Colón

Rocío Oliva Diego Maradona Fallecimiento
Noticias relacionadas
airbag llega al hipodromo de rosario: ultimas entradas disponibles

Airbag llega al Hipódromo de Rosario: últimas entradas disponibles

la escuela municipal de circo larrisa realizara sus muestras de fin de ano

La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año

Talleres Culturales Barriales

Los Talleres Culturales Barriales cierran el año con muestras en el CIC Este y La Floresta

el tour internacional de bandalos chinos suma una noche en santa fe

El tour internacional de Bandalos Chinos suma una noche en Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ultimo Momento
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

La provincia
Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario