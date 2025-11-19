Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

A una semana de que se cumpla el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva relató en televisión cómo fue la última conversación

A una semana de que se cumpla el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva relató en televisión cómo fue una de las conversaciones que mantuvo con el exfutbolista en los días previos a su muerte. La declaración se produjo este miércoles en el programa La Mañana con Moria.

Oliva señaló que aquel diálogo quedó grabado en su memoria por su tono afectivo. “Una de las últimas charlas que tuvimos fue muy linda. Muchas cosas me las voy a guardar”, expresó al iniciar el relato. Luego detalló que Maradona le habló de su deseo de que pudiera construir una familia y avanzar con sus propios proyectos.

Según contó, él le dijo: “Deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener tus hijos, tener tu marido, y que seas muy feliz, porque sos una gran mujer y te lo merecés”.

La conversación incluyó una condición que Maradona mencionó entre sonrisas, según Oliva: “Que te dé todo lo que yo no te di, pero que no seas maradoniana”. La frase aludió a los siete años de relación que compartieron y al cierre afectivo que ambos atravesaban en aquel momento.

Durante la entrevista, Moria Casán le preguntó por qué no habían tenido hijos juntos. Oliva respondió que en ese tiempo tenía otros proyectos y que él ya era mayor. “Yo sí quería, pero más adelante. Y él me decía: ‘¿Cuándo? No hay más adelante’”, recordó.

Las declaraciones se suman a las múltiples voces que, año tras año, reconstruyen distintos momentos de la vida personal del exjugador, cuya figura continúa despertando interés público a cinco años de su muerte.