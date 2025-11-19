Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Durante la tarde y noche de este miércoles se jugarán todos los partidos de la fecha 14 de la Liga Paranaense.

19 de noviembre 2025 · 08:27hs
Patronato ya se aseguró el primer puesto en la Fase Regular y

Prensa Patronato

Patronato ya se aseguró el primer puesto en la Fase Regular y, por ende, su lugar en los cuartos de final del certamen de la Liga Paranaense.

Este miércoles se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), la cual estaba prevista para el pasado fin de semana pero debió postergarse debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada del domingo.

En este capítulo, el penúltimo de la Primera Fase, los equipos lucharán para sumar los puntos que los ayuden a finalizar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, tratando de asegurar sus localías para los playoffs. En tanto que Patronato ya se aseguró el primer lugar, por lo que pasará directamente a los cuartos de final.

Neuquén está tercero en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

El certamen de la Liga Paranaense continuará este martes.

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

A las 17 (la categoría Sub 23 jugará a las 15) se medirán: Belgrano-Palermo (en Don Bosco), Argentino Juniors-Los Toritos, Sportivo Urquiza-Atlético Paraná, Universitario-Don Bosco, Peñarol-Patronato y San Benito-Neuquén. Mientras que a las 20 (Sub 23 desde las 18) se enfrentarán Oro Verde-Instituto. Libre quedará Camioneros.

Las posiciones del Torneo Clausura

Patronato 32 puntos; Don Bosco 24; Neuquén 23; Peñarol 22; Sportivo Urquiza e Instituto 19; Belgrano 17; Oro Verde 16; Atlético Paraná 16; Camioneros y Argentino Juniors 15: Palermo y Universitario 12; San Benito 9; Los Toritos 1.

Liga Paranaense Torneo Clausura Instituto Oro Verde
Noticias relacionadas
Diego Degano y Andrés Solioz, dos leyendas de la natación de aguas abiertas que están a cargo de la organización de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe.

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

La Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos de suspensión, de las cuales cumplió con uno.

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Ver comentarios

Lo último

ATE realiza un paro nacional este miércoles

ATE realiza un paro nacional este miércoles

Cristina Fernández de Kirchner pidió reconstruir confianza y se comparó con Perón

Cristina Fernández de Kirchner pidió "reconstruir confianza" y se comparó con Perón

Papa León XIV: Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México

Papa León XIV: "Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México"

Ultimo Momento
ATE realiza un paro nacional este miércoles

ATE realiza un paro nacional este miércoles

Cristina Fernández de Kirchner pidió reconstruir confianza y se comparó con Perón

Cristina Fernández de Kirchner pidió "reconstruir confianza" y se comparó con Perón

Papa León XIV: Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México

Papa León XIV: "Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México"

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Policiales
Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Ovación
Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

La provincia
Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Movimiento turístico: las expectativas son moderadas para el fin de semana extra largo

Movimiento turístico: las expectativas son moderadas para el fin de semana extra largo

Diputados de la Nación entregó su máxima distinción al entrerriano Roberto Romani

Diputados de la Nación entregó su máxima distinción al entrerriano Roberto Romani

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Dejanos tu comentario