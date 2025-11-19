Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Durante la tarde y noche de este miércoles se jugarán todos los partidos de la fecha 14 de la Liga Paranaense.

Patronato ya se aseguró el primer puesto en la Fase Regular y, por ende, su lugar en los cuartos de final del certamen de la Liga Paranaense.

Este miércoles se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF ), la cual estaba prevista para el pasado fin de semana pero debió postergarse debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada del domingo.

En este capítulo, el penúltimo de la Primera Fase, los equipos lucharán para sumar los puntos que los ayuden a finalizar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, tratando de asegurar sus localías para los playoffs. En tanto que Patronato ya se aseguró el primer lugar, por lo que pasará directamente a los cuartos de final.

A las 17 (la categoría Sub 23 jugará a las 15) se medirán: Belgrano-Palermo (en Don Bosco), Argentino Juniors-Los Toritos, Sportivo Urquiza-Atlético Paraná, Universitario-Don Bosco, Peñarol-Patronato y San Benito-Neuquén. Mientras que a las 20 (Sub 23 desde las 18) se enfrentarán Oro Verde-Instituto. Libre quedará Camioneros.

Las posiciones del Torneo Clausura

Patronato 32 puntos; Don Bosco 24; Neuquén 23; Peñarol 22; Sportivo Urquiza e Instituto 19; Belgrano 17; Oro Verde 16; Atlético Paraná 16; Camioneros y Argentino Juniors 15: Palermo y Universitario 12; San Benito 9; Los Toritos 1.