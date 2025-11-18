El tour internacional de Bandalos Chinos suma una noche en Santa Fe Bandalos Chinos llega a Santa Fe el sábado 22 de noviembre a las 21 en HUB, donde presentará “Vándalos”, su cuarto álbum 18 de noviembre 2025 · 14:43hs

Bandalos Chinos llegará a Santa Fe el sábado 22 de noviembre a las 21 en HUB, donde presentará “Vándalos”, su cuarto álbum. El show forma parte de una gira internacional que incluye paradas en América Latina, Estados Unidos y España, en un año en el que la banda reafirma su peso dentro del indie latinoamericano. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y mediante Ticketway, tanto en sus puntos de venta físicos como en su plataforma online.

Bandalos Chinos suma una noche en Santa Fe El grupo regresa a la región después de su participación en los Grammy Latinos 2025 y de una temporada con fuerte exposición fuera del país. “Vándalos” fue grabado en los estudios COCO de Martínez y producido junto a Fermín Ugarte, conocido por su trabajo con Dillom. El disco abre un nuevo capítulo en su búsqueda sonora, con una combinación de capas más crudas y directas en lo lírico y un trabajo de producción que sostiene la identidad refinada del conjunto.

En esta gira, Bandalos Chinos retoma la energía que acompañó el lanzamiento de los singles “El Ritmo” y “Comando Juntar”. La presentación en Santa Fe promete un recorrido por su nueva obra y por el material que marcó su trayectoria previa con “BACH” (2018), “Paranoia Pop” (2020) y “El Big Blue” (2022). El proyecto de Beccar continúa afianzando su crecimiento y suma un capítulo más en su diálogo con el público regional. Puntos de venta físicos: Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Venta online: Ticketway Venta telefónica: 0342 155 764161