Los Talleres Culturales Barriales cierran el año con muestras en el CIC Este y La Floresta

La Municipalidad de Paraná realizará esta semana las muestras anuales de los Talleres Culturales Barriales. Serán el miércoles 19 de noviembre, a las 18, en el CIC Este (Fermín Garay y Roque Sáenz Peña), y el jueves 20 de noviembre, a las 17, en el CIC La Floresta (El Resero y Burmeister). Ambas jornadas tendrán acceso libre y gratuito.

Las actividades exhibirán parte del trabajo desarrollado durante el año en distintos espacios comunitarios de la ciudad. Los Talleres Culturales Barriales integran una política pública que garantiza el acceso a propuestas artísticas y formativas en el entorno cercano de cada barrio. La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Cultura, comprende 25 talleres distribuidos en bibliotecas, centros comunitarios, salones vecinales, CIC y merenderos, con el fin de fortalecer la participación y el ejercicio de la ciudadanía a través del arte.

Desde junio hasta noviembre, niñas, niños y adolescentes participaron de actividades vinculadas con artes visuales, cerámica, circo, confección de juguetes, danza, literatura, muralismo, percusión y teatro. Los contenidos se definieron junto a los espacios barriales a partir de un relevamiento inicial que permitió conocer intereses y necesidades de cada comunidad. La selección de talleristas se realizó mediante una convocatoria abierta que priorizó la idoneidad y la formación artística.

Las muestras permitirán apreciar los procesos, aprendizajes y producciones del ciclo 2025, en una propuesta que refleja el crecimiento del programa y el trabajo colectivo que sostienen los espacios comunitarios de la ciudad.