Uno Entre Rios | Escenario | Talleres Culturales Barriales

Los Talleres Culturales Barriales cierran el año con muestras en el CIC Este y La Floresta

La Municipalidad de Paraná realizará esta semana las muestras anuales de los Talleres Culturales Barriales. Serán el miércoles 19 de noviembre en el CIC Este

18 de noviembre 2025 · 16:00hs
Talleres Culturales Barriales

Talleres Culturales Barriales

La Municipalidad de Paraná realizará esta semana las muestras anuales de los Talleres Culturales Barriales. Serán el miércoles 19 de noviembre, a las 18, en el CIC Este (Fermín Garay y Roque Sáenz Peña), y el jueves 20 de noviembre, a las 17, en el CIC La Floresta (El Resero y Burmeister). Ambas jornadas tendrán acceso libre y gratuito.

Los Talleres Culturales Barriales cierran el año con muestras en el CIC Este y La Floresta

Las actividades exhibirán parte del trabajo desarrollado durante el año en distintos espacios comunitarios de la ciudad. Los Talleres Culturales Barriales integran una política pública que garantiza el acceso a propuestas artísticas y formativas en el entorno cercano de cada barrio. La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Cultura, comprende 25 talleres distribuidos en bibliotecas, centros comunitarios, salones vecinales, CIC y merenderos, con el fin de fortalecer la participación y el ejercicio de la ciudadanía a través del arte.

airbag llega al hipodromo de rosario: ultimas entradas disponibles

Airbag llega al Hipódromo de Rosario: últimas entradas disponibles

la escuela municipal de circo larrisa realizara sus muestras de fin de ano

La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año

Desde junio hasta noviembre, niñas, niños y adolescentes participaron de actividades vinculadas con artes visuales, cerámica, circo, confección de juguetes, danza, literatura, muralismo, percusión y teatro. Los contenidos se definieron junto a los espacios barriales a partir de un relevamiento inicial que permitió conocer intereses y necesidades de cada comunidad. La selección de talleristas se realizó mediante una convocatoria abierta que priorizó la idoneidad y la formación artística.

Las muestras permitirán apreciar los procesos, aprendizajes y producciones del ciclo 2025, en una propuesta que refleja el crecimiento del programa y el trabajo colectivo que sostienen los espacios comunitarios de la ciudad.

LEER MÁS: El FICER anunció su programación y novedades para este año

Talleres Culturales Barriales CIC Este La Floresta Paraná cultura
Noticias relacionadas
el tour internacional de bandalos chinos suma una noche en santa fe

El tour internacional de Bandalos Chinos suma una noche en Santa Fe

el ficer anuncio su programacion y novedades para este ano

El FICER anunció su programación y novedades para este año

gramatica de las erosiones, la nueva muestra de martin toye en gap galeria de arte

"Gramática de las erosiones", la nueva muestra de Martín Toyé en GAP Galería de Arte

Nicki Nicole presenta una noche sinfónica en el Teatro Colón

Nicki Nicole presenta una noche sinfónica en el Teatro Colón

Ver comentarios

Lo último

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Ultimo Momento
Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Policiales
Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ovación
Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

La provincia
El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Compra de patrulleros: Nos dejarán las deudas para nosotros, dijo Marcelo Casaretto

Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Dejanos tu comentario