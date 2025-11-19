Julio Chivel llevará "Toca Piazzolla" al 4° Festival Internacional da Gaita en Brasil El músico entrerriano Julio Chivel participará del 4° Festival Internacional da Gaita 2025, que se desarrollará del 5 al 7 de diciembre en Barra do Ribeiro 19 de noviembre 2025 · 12:21hs

El músico entrerriano Julio Chivel participará del 4° Festival Internacional da Gaita 2025, que se desarrollará del 5 al 7 de diciembre en Barra do Ribeiro, Río Grande do Sul (Brasil). Allí presentará “Julio Chivel toca Piazzolla”, una propuesta que revisita obras de Astor Piazzolla con su impronta personal.

Julio Chivel llevará en el 4° Festival Internacional da Gaita en Brasil El festival reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales y se afirma como uno de los encuentros centrales dedicados a la gaita en el sur de Brasil. Habrá música en vivo, presentaciones especiales y espacios de intercambio cultural, con entrada libre y gratuita.

La actuación de Chivel aportará un repertorio de gran valor artístico y se integra a una programación que promueve el cruce entre tradiciones y nuevas búsquedas sonoras.