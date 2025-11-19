Uno Entre Rios | Escenario | Julio Chivel

Julio Chivel llevará "Toca Piazzolla" al 4° Festival Internacional da Gaita en Brasil

El músico entrerriano Julio Chivel participará del 4° Festival Internacional da Gaita 2025, que se desarrollará del 5 al 7 de diciembre en Barra do Ribeiro

19 de noviembre 2025 · 12:21hs
El músico entrerriano Julio Chivel participará del 4° Festival Internacional da Gaita 2025, que se desarrollará del 5 al 7 de diciembre en Barra do Ribeiro, Río Grande do Sul (Brasil). Allí presentará “Julio Chivel toca Piazzolla”, una propuesta que revisita obras de Astor Piazzolla con su impronta personal.

El festival reunirá a más de 30 artistas nacionales e internacionales y se afirma como uno de los encuentros centrales dedicados a la gaita en el sur de Brasil. Habrá música en vivo, presentaciones especiales y espacios de intercambio cultural, con entrada libre y gratuita.

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Airbag llega al Hipódromo de Rosario: últimas entradas disponibles

La actuación de Chivel aportará un repertorio de gran valor artístico y se integra a una programación que promueve el cruce entre tradiciones y nuevas búsquedas sonoras.

La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año

Los Talleres Culturales Barriales cierran el año con muestras en el CIC Este y La Floresta

El tour internacional de Bandalos Chinos suma una noche en Santa Fe

El FICER anunció su programación y novedades para este año

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

