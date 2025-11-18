Uno Entre Rios | Escenario | Escuela Municipal de Circo Larrisa

La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año

La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año en el Centro Cultural Gloria Montoya , con entrada libre y gratuita

18 de noviembre 2025 · 16:12hs
La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año en el Centro Cultural Gloria Montoya (Jones Melvin 861), con acceso libre y gratuito. Este miércoles 19 de noviembre, desde las 17.30, se presentará Había una vez…, a cargo del grupo de infancias. El jueves 20, a las 20, continuará Serás Poema, la propuesta del grupo de jóvenes y adultos.

Escuela Municipal de Circo Larrisa

Las funciones cierran un año de trabajo sostenido en torno a la formación circense para distintas edades. La Escuela Municipal de Circo Larrisa se consolidó como un espacio gratuito e integral, donde niñas, niños, adolescentes y personas adultas acceden a contenidos que combinan técnica, creatividad y juego.

Talleres Culturales Barriales

Los Talleres Culturales Barriales cierran el año con muestras en el CIC Este y La Floresta

La formación se dicta durante todo el año mediante talleres divididos en cinco grupos: Semillero (hasta 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (8 a 12 años), Adolescentes (12 a 16 años) y Adultos (desde los 16 años). Cada instancia plantea un recorrido acorde a las edades y experiencias de quienes participan, con el acompañamiento de docentes especializados.

Las muestras permiten compartir el proceso desarrollado por cada grupo y ponen en valor el crecimiento de la práctica circense dentro de la agenda cultural de la ciudad. A lo largo del año, el espacio sumó nuevas personas interesadas en la disciplina y profundizó su propuesta pedagógica en cada nivel.

