La Escuela Municipal de Circo Larrisa realizará sus muestras de fin de año en el Centro Cultural Gloria Montoya (Jones Melvin 861), con acceso libre y gratuito. Este miércoles 19 de noviembre, desde las 17.30, se presentará Había una vez…, a cargo del grupo de infancias. El jueves 20, a las 20, continuará Serás Poema, la propuesta del grupo de jóvenes y adultos.
Las funciones cierran un año de trabajo sostenido en torno a la formación circense para distintas edades. La Escuela Municipal de Circo Larrisa se consolidó como un espacio gratuito e integral, donde niñas, niños, adolescentes y personas adultas acceden a contenidos que combinan técnica, creatividad y juego.
La formación se dicta durante todo el año mediante talleres divididos en cinco grupos: Semillero (hasta 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (8 a 12 años), Adolescentes (12 a 16 años) y Adultos (desde los 16 años). Cada instancia plantea un recorrido acorde a las edades y experiencias de quienes participan, con el acompañamiento de docentes especializados.
Las muestras permiten compartir el proceso desarrollado por cada grupo y ponen en valor el crecimiento de la práctica circense dentro de la agenda cultural de la ciudad. A lo largo del año, el espacio sumó nuevas personas interesadas en la disciplina y profundizó su propuesta pedagógica en cada nivel.