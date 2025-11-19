Uno Entre Rios | Policiales | camión

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Un camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14, a la altura de Clodomiro Ledesma, Concordia, en un accidente que se investiga.

19 de noviembre 2025 · 10:03hs
Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Un impactante siniestro vial se registró cerca de las 5 de la madrugada de este miércoles en la Autovía 14, a la altura de la zona de Clodomiro Ledesma, en el sur del departamento Concordia. Un camión Scania 112, que circulaba en sentido sur–norte, despistó por razones que aún se investigan y terminó cayendo desde un puente ubicado en el kilómetro 226.

De acuerdo a los primeros datos, aún se investigan las causas que provocaron que el vehículo de gran porte perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica, quedando seriamente dañado tras la caída.

El camión fue hallado en Villaguay y sus ocupantes quedaron supeditados a la causa. 

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

la querella pide que los policias molina e ibalo sean condenados: gusman fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

LEER MÁS: Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Al sitio arribó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias 107, quienes asistieron al conductor, un hombre de 45 años oriundo de Brasil. Tras recibir los primeros auxilios, fue derivado al hospital Masvernat de Concordia, consignó el sitio local 7 Páginas.

Según el informe preliminar brindado por el personal médico, el camionero sufrió politraumatismos varios y una herida cortante, por lo que quedó bajo observación en el nosocomio local.

camión Autovía 14 Chofer
Noticias relacionadas
caso gusman: tras los alegatos, el jurado popular decidira el destino de los policias imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

vuelco en la ex ruta 131: un conductor resulto ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

La Policía de Entre Ríos realizó en la tarde-noche de este martes nuevos allanamientos por el caso de la beba fallecida en la Ruta 18.

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

El galpón en el ingreso a Federal quedó totalmente destruido por las llamas.

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Ver comentarios

Lo último

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ultimo Momento
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

La provincia
Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario