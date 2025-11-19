Un camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14, a la altura de Clodomiro Ledesma, Concordia, en un accidente que se investiga.

Un impactante siniestro vial se registró cerca de las 5 de la madrugada de este miércoles en la Autovía 14, a la altura de la zona de Clodomiro Ledesma, en el sur del departamento Concordia. Un camión Scania 112, que circulaba en sentido sur–norte, despistó por razones que aún se investigan y terminó cayendo desde un puente ubicado en el kilómetro 226.

De acuerdo a los primeros datos, aún se investigan las causas que provocaron que el vehículo de gran porte perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica, quedando seriamente dañado tras la caída.

Al sitio arribó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias 107, quienes asistieron al conductor, un hombre de 45 años oriundo de Brasil. Tras recibir los primeros auxilios, fue derivado al hospital Masvernat de Concordia, consignó el sitio local 7 Páginas.

Según el informe preliminar brindado por el personal médico, el camionero sufrió politraumatismos varios y una herida cortante, por lo que quedó bajo observación en el nosocomio local.