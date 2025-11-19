Uno Entre Rios | Ovación | Mateo Díaz

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El base Mateo Díaz, formado en Central Entrerriano, fue incluido por Pablo Prigioni en la preselección argentina para el inicio de los Clasificatorios FIBA.

19 de noviembre 2025 · 11:21hs
El gualeguaychuense Mateo Díaz

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional.

El basquetbolista Mateo Díaz, surgido de Central Entrerriano, integra la lista de preseleccionados de la Selección Argentina para el inicio de los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial Qatar 2027. El base, nacido en Olavarría pero gualeguaychuense por adopción, aparece entre los 24 jugadores potencialmente convocables por el entrenador Pablo Prigioni.

Díaz, hijo de Gaby Díaz (de extensa trayectoria en la Liga Nacional) actualmente se desempeña como base del Fuenlabrada de la Primera FEB de España, segunda categoría del básquet ibérico. Con 23 años, cuenta con amplia experiencia en selecciones juveniles: participó en los Sudamericanos 2017 y 2019, en dos Mundiales U17 (2018 y 2019) y en el Mundial U19 de 2021.

maraton villaguay corre, un regreso esperado en ciudad de encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

sionista y recreativo clasificaron a la liga federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

LEER MÁS: Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Presencia entrerriana: Mateo Díaz integra la lista de Prigioni

Mateo Díaz (1).jpeg

La nómina completa de preseleccionados está integrada por Lee Aaliya, Juan Bocca, Leandro Bolmaro, Dylan Bordón, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Facundo Campazzo, Gonzalo Corbalán, Gabriel Deck, Marcos Delía, Mateo Díaz, Juan Fernández, Patricio Garino, Lucas Giovanetti, Nicolás Laprovíttola, Leonardo Lema, Juan Ignacio Marcos, Alex Negrete, Lucio Redivo, Javier Saiz, Santiago Scala, José Vildoza y Luca Vildoza.

El debut de Argentina en esta etapa clasificatoria será el jueves 27 en La Habana, desde las 20.10. Luego, el seleccionado viajará al país para enfrentar el lunes 1° de diciembre a Cuba en Buenos Aires, a las 20.05, en el estadio de Obras Sanitarias. Ambos encuentros serán transmitidos por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

Los Clasificatorios continuarán en 2026, cuando Argentina reciba a Uruguay (27/2) y Panamá (2/3). La primera fase se cerrará como visitante ante esos mismos rivales: Uruguay (2/7) y Panamá (5/7).

El equipo nacional llega a esta instancia luego de disputar la AmeriCup Nicaragua 2025, certamen en el que presentó un plantel joven (con un promedio de 24.4 años) que fue de menor a mayor en el rendimiento y logró quedarse con el subcampeonato.

Mateo Díaz Selección Argentina Pablo Prigioni
Noticias relacionadas
Patronato ya se aseguró el primer puesto en la Fase Regular y, por ende, su lugar en los cuartos de final del certamen de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Diego Degano y Andrés Solioz, dos leyendas de la natación de aguas abiertas que están a cargo de la organización de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe.

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

La Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos de suspensión, de las cuales cumplió con uno.

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Ver comentarios

Lo último

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ultimo Momento
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

La provincia
Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario