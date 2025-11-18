El FICER anunció su programación y novedades para este año

La organización de la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) dio a conocer la programación completa para la edición 2025, que se llevará adelante del 25 al 30 de noviembre en Paraná

La organización de la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) dio a conocer la programación completa para la edición 2025, que se llevará adelante del 25 al 30 de noviembre en Paraná y distintas subsedes de la provincia, con entrada libre y gratuita. El evento, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), se consolidó como una referencia para el sector cinematográfico regional y nacional.

La película de apertura será El mensaje, de Iván Fund, recientemente distinguida con el Oso de Plata del Jurado en la Berlinale 2025. El elenco está integrado por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato. La función de clausura será Un cabo suelto, dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler, con las actuaciones de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.

El festival incluye dos competencias oficiales —Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos—, junto a una programación ampliada de cine internacional, panoramas regionales, actividades especiales, presentaciones de libros, mesas de debate, talleres y propuestas para infancias, jóvenes y adultos. También habrá música en vivo e invitados destacados.

En Paraná, las sedes serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina; la Sala Noble del IAAER; Cine Círculo y Cine Las Tipas.

Una de las novedades de esta edición es el Ficer Forum, un espacio destinado a proyectos de primeras y segundas películas en etapa de desarrollo, con participación de cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba. Se inscribieron más de 75 propuestas, de las cuales 12 fueron seleccionadas para compartir mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Competirán por premios monetarios y en servicios profesionales. Además, otros 14 proyectos fueron invitados como participantes, con acceso a premios en servicios.

La edición 2025 contará con secciones como el Premio Ojo Pez, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y el Foco Agüero, dedicado al documentalista chileno Ignacio Agüero. Con una programación curada y el acompañamiento sostenido del público, el FICER reafirma su objetivo de abrir pantallas, tender puentes y promover el encuentro entre historias, territorios y generaciones.

La grilla completa de actividades puede consultarse AQUÍ.