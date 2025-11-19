Uno Entre Rios | La Provincia | Nación

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó la concesión de 741 km de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones a Autovía, incluyendo rutas clave y el Puente Rosario–Victoria.

19 de noviembre 2025 · 11:27hs
Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

A través de la Resolución 80/2025, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía realizó la adjudicación de la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento correspondiente a los Tramos Oriental y Conexión, que integran la Etapa I de La Red Federal de Concesiones.

De esta manera, la firma Autovía Construcciones y Servicios S.A. obtuvo la concesión del Tramo Oriental de esta Licitación Pública Nacional e Internacional. Este tramo comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control en la Hidrovía Paraná-Paraguay. 

Hidrovía Paraná-Paraguay: Nación activó el Plan Paraná para reforzar el control

la justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la nacion en materia electrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Por su parte, las empresas Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. fueron adjudicatarias de la concesión del Tramo Conexión. Este tramo incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), que vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

LEER MÁS: El Gobierno nacional abrió las ofertas para privatizar rutas nacionales: tres pasan por Entre Ríos

La Etapa I

La Etapa I de la Red Federal de Concesiones abarca más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, un eje estratégico para el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta con cuatro pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, en cercanía con acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y desarrollo logístico.

En etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones incorporará nuevos tramos a concesionar hasta alcanzar una extensión total superior a los 9.000 kilómetros. El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Nación rutas
Noticias relacionadas
diputados justicialistas no votaran el endeudamiento solicitado en el proyecto de presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador.

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

diputados: avanza hacia la media sancion el proyecto de presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Ver comentarios

Lo último

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ultimo Momento
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

La provincia
Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario