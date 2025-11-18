Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

La Policía de Entre Ríos realizó en la tarde-noche nuevos allanamientos por el caso de la beba fallecida en la Ruta 18. Se secuestraron elementos para la causa.

La Policía de Entre Ríos realizó en la tarde-noche de este martes nuevos allanamientos por el caso de la beba fallecida en la Ruta 18, quien sufrió graves heridas luego de caer de una moto durante la tarde del lunes, en el kilómetro 207, en San Salvador. En el vehículo se trasladan cuatro personas, tres de las cuales salieron ilesas.

El impacto se produjo en una zona que no se encuentra habilitada al tránsito e involucró a una familia que circulaba en una motocicleta, marca Guerrero, modelo Trip, de color gris.

Accidente en San Salvador El accidente ocurrió en el kilómetro 207 de la Ruta 18.

Un hombre de de 47 años, con domicilio en la ciudad de San Salvador, fue trasladado en ese momento en ambulancia al nosocomio de esa localidad.

Minutos antes, al menos tres personas fueron trasladadas en un vehículo particular al Hospital San Miguel. Fueron una mujer mayor de edad, quien es la hija del conductor, otra menor y una bebé de 9 meses, quien fuera derivada de urgencia a Concordia. La bebé había sido derivada al hospital Masvernat, desde donde este martes se informó su fallecimiento.

Un camión secuestrado

En relación a ese hecho, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura de Policía de San Salvador realizó durante la jornada de este martes, tareas investigativas tendientes a la localización de un supuesto camión, interviniente en el siniestro vial.

El mismo fue hallado en una estación de servicios de Villaguay, quedando el mismo secuestrado y a disposición de la Fiscalía interviniente, en cuanto a sus ocupantes fueron correctamente identificados y supeditados a la causa.

Nuevos allanamientos

A las 19 de este martes, continuando con las tareas investigativas en relación al fatal hecho y dando cumplimiento a mandamientos ordenados por el Juez de Garantía de Concordia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizo dos allanamientos en un local comercial y un domicilio particular de la localidad de General Campos.

Muerte de la bebé allanamientos 2 Los allanamientos fueron en un local comercial y un domicilio particular de la localidad de General Campos. Diario Río Uruguay

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, procediéndose al secuestro de elementos de interés, tratándose de dos teléfonos celulares y un dispositivo DVR, informó diario Río Uruguay.

Además intervinieron en el lugar personal de la Comisaria de General Campos y la División Operaciones y Seguridad Pública. Los allanamientos que fueron realizados con conocimiento de la Fiscal en turno.