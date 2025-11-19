Uno Entre Rios | Policiales | vuelco

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Un conductor volcó su auto en la ex Ruta 131 cerca de Tezano Pintos y resultando ileso. Rechazó atención médica mientras retiraban el vehículo con una grúa.

19 de noviembre 2025 · 08:42hs
Un siniestro vial ocurrido en la noche del martes generó preocupación en la zona rural cercana a la localidad de Tezano Pintos, en el departamento Paraná. Según informó la Policía, a las 21:25, la Comisaría de Oro Verde recibió un llamado alertando sobre un accidente en la Ex Ruta 131.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron un Peugeot 206 volcado sobre la banquina. Según las primeras averiguaciones, el conductor circulaba en sentido norte–sur cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando.

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ileso

Pese a la espectacularidad del siniestro, el hombre no presentaba lesiones externas visibles. No obstante, y a pesar de las recomendaciones del personal policial, el conductor se negó a recibir asistencia médica.

Para retirar el vehículo siniestrado, se solicitó la intervención de una grúa perteneciente a la aseguradora correspondiente.

