Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Sanasa certificó el primer envío de naranjas frescas de Entre Ríos a Ecuador, marcando un hito para la región citrícola y la apertura de nuevos mercados.

19 de noviembre 2025 · 12:30hs
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó en Entre Ríos el primer envío de naranjas frescas argentinas con destino a Ecuador, tratadas oficialmente contra la Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Este hecho marca un hito histórico para la región citrícola de Concordia y para la provincia en su conjunto.

El Senasa, organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, es responsable de garantizar la sanidad de los cítricos a lo largo de toda la cadena productiva y de certificar que se cumplan las condiciones fitosanitarias establecidas por el país importador para los productos vegetales argentinos.

LEER MÁS: El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

Primer envío de naranjas argentinas a Ecuador marca un hito para Entre Ríos

El envío certificado consistió en 20 pallets con 1.592 cajas, alcanzando un peso total de 23.880 kilogramos. La operación se realizó cumpliendo en su totalidad el Plan de Trabajo Operativo (PTO) firmado entre Senasa y Agrocalidad de Ecuador, que establece los requisitos fitosanitarios para la exportación de cítricos a ese país. Entre estos requisitos se incluyen el registro oficial de productores y empacadoras, la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas, los procesos de selección y lavado, y el tratamiento cuarentenario de frío obligatorio (2,2 °C por 21 días). La operación finalizó con inspección oficial, muestreo de frutos y la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación con la declaración adicional acordada con Ecuador.

La provincia y el sector empresario expresaron su esperanza de que este envío sea el primero de muchos, y abogaron por la apertura de nuevos mercados para fortalecer el sector citrícola.

A fines de octubre de 2024, Ecuador y Argentina firmaron el plan de trabajo que establece los requisitos fitosanitarios para el ingreso de fruta fresca cítrica argentina, lo que permitió concretar este primer envío de naranjas procedente de Entre Ríos.

Esta primera exportación certificada demuestra la capacidad del sector citrícola entrerriano para cumplir con estándares internacionales, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad de la producción regional. El Senasa continúa trabajando junto al sector público y privado para consolidar la sanidad, trazabilidad y calidad de los productos argentinos que llegan al mundo.

