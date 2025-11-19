Un apostador de Alta Gracia ganó $20.147.344 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, pero aún no reclama el premio y sólo tiene 15 días para hacerlo.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

La fortuna tocó la puerta de un apostador en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, pero la historia dio un inesperado giro de misterio . El ganador de la modalidad Siempre Sale del Quini 6, que obtuvo la impresionante suma de $20.147.344, aún no se presentó a reclamar su premio.

La jugada afortunada fue realizada en la Agencia 2487, conocida en el barrio como "El Gato Quiniela", ubicada en la avenida Yrigoyen 1799. Apenas se confirmó el resultado, los dueños del local colocaron en la vidriera un llamativo cartel que reza: "Se busca ganador de $20.147.344".

Alta Gracia busca a su nuevo millonario: un apostador no reclamó $20 millones del Quini 6

Quini 6 (1).jpeg

La curiosidad de los vecinos y la incertidumbre dentro del local crecen día a día, ya que el afortunado apostador no ha dado señales de vida.

El premio corresponde a la modalidad Siempre Sale, que asegura que, aunque nadie acierte los seis números principales, el pozo se reparte entre las categorías inferiores. En este sorteo, el misterioso jugador fue el único que se quedó con la gran bolsa.

El ganador dispone de un plazo estricto de 15 días para presentarse con el ticket físico y validar la jugada antes de que el premio caduque.

Si bien el pozo bruto es ligeramente superior, las estimaciones indican que el monto neto que finalmente recibirá, tras los descuentos de ley, rondará igualmente los 20 millones de pesos.