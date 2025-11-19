Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Un apostador de Alta Gracia ganó $20.147.344 en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, pero aún no reclama el premio y sólo tiene 15 días para hacerlo.

19 de noviembre 2025 · 13:48hs
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida.

La fortuna tocó la puerta de un apostador en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, pero la historia dio un inesperado giro de misterio. El ganador de la modalidad Siempre Sale del Quini 6, que obtuvo la impresionante suma de $20.147.344, aún no se presentó a reclamar su premio.

La jugada afortunada fue realizada en la Agencia 2487, conocida en el barrio como "El Gato Quiniela", ubicada en la avenida Yrigoyen 1799. Apenas se confirmó el resultado, los dueños del local colocaron en la vidriera un llamativo cartel que reza: "Se busca ganador de $20.147.344".

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

LEER MÁS: Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Alta Gracia busca a su nuevo millonario: un apostador no reclamó $20 millones del Quini 6

Quini 6 (1).jpeg

La curiosidad de los vecinos y la incertidumbre dentro del local crecen día a día, ya que el afortunado apostador no ha dado señales de vida.

El premio corresponde a la modalidad Siempre Sale, que asegura que, aunque nadie acierte los seis números principales, el pozo se reparte entre las categorías inferiores. En este sorteo, el misterioso jugador fue el único que se quedó con la gran bolsa.

El ganador dispone de un plazo estricto de 15 días para presentarse con el ticket físico y validar la jugada antes de que el premio caduque.

Si bien el pozo bruto es ligeramente superior, las estimaciones indican que el monto neto que finalmente recibirá, tras los descuentos de ley, rondará igualmente los 20 millones de pesos.

Quini 6 Córdoba Millonario
Noticias relacionadas
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Pasó un nuevo sorteo del Quini 6

Una aseguradora lanzó un seguro de separación para rupturas amorosas.

Una aseguradora lanzó un seguro de separación para rupturas amorosas

ATE realiza un paro nacional este miércoles

ATE realiza un paro nacional este miércoles

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota de Fuerza Patria.

Cristina Fernández de Kirchner pidió "reconstruir confianza" y se comparó con Perón

Ver comentarios

Lo último

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ultimo Momento
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

La provincia
Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario