Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Jubilado

Jubilado tuvo que dejar a su perra en un refugio porque ya no la podía mantener

"Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a monoambiente. El dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días. No la puedo tener ni mantener"

3 de octubre 2026 · 13:35hs
Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a monoambiente. El dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días. No la puedo tener ni mantener

"Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a monoambiente. El dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días. No la puedo tener ni mantener"
Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a monoambiente. El dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días. No la puedo tener ni mantener

"Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a monoambiente. El dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días. No la puedo tener ni mantener"

Un jubilado que cobra la mínima dio en adopción a su perra en medio de la crisis. La conmovedora carta se hizo viral. "Ya no la puedo mantener".

La noticia se dio a conocer a través del refugio El Campito, que compartió en su Instagram la carta que el hombre dejó junto a su mascota. "Se llama Zoe. Es hermosa y muy buena", recita el manuscrito.

Según se puede leer en la carta, el hombre comenta que cobra la jubilación mínima y que tuvo que mudarse a un monoambiente donde no aceptan mascotas. En consecuencia, tomó la dura decisión de buscar otro dueño para Zoe. "Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a un monoambiente y el dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días de nacida. No la puedo tener ni mantener", explica y expresa para que no queden dudas de la situación: "La amo muchísimo, pero no puedo tenerla más. Por favor les pido que la cuiden. Gracias", cierra su despedida, que no lleva firma ni ningún dato de él.

Por su parte, el refugio posteó junto a la foto de la carta: "No sabemos tu nombre pero queremos que sepas que no te juzgamos. Entendemos tu dolor y lo que debe ser sentir que no hay opciones. No quisiéramos estar nunca en tu situación. Entendemos lo que ser jubilado 'con la mínima' y también sabemos que mucha gente pasa por la angustia de no ser aceptados para un alquiler si conviven con perros y gatos. Y eso está mal".

"Hay un aspecto que trasciende lo moral. Convivir con otra especie no puede convertirse en un pasaporte a tener que ir que vivir en la calle al buscar un alquiler. No hay daño en esa convivencia. Hay discriminación en esa prohibición La familia multiespecie tiene que ser un derecho para no pasar por esta indignidad. Tenemos que trabajar en eso. Querido/a señor/a: por favor escribinos a [email protected]. Por Zoe, por vos. Te abrazamos", cierra el texto del refugio.

Jubilado Perra Refugio
Noticias relacionadas
Más de 600 personas participaron en Paraná de una jornada sobre IA y ciberseguridad.

Más de 600 personas participaron en Paraná de una jornada sobre IA y ciberseguridad

Adultos mayores: qué pueden hacer las familias cuando una persona rechaza ayuda

Adultos mayores: qué pueden hacer las familias cuando una persona rechaza ayuda

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 2 de octubre de 2026

Google comenzó a pesificar sus servicios en Argentina: cuánto cuestan los planes de almacenamiento.

Google comenzó a pesificar sus servicios en Argentina: cuánto cuestan los planes de almacenamiento

Ver comentarios

Lo último

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro Pancho Zoff

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff

Pimpinela llega a Santa Fe con Noticias del Amor: cuándo y dónde será el show

Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor": cuándo y dónde será el show

Ultimo Momento
Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro Pancho Zoff

Profundo pesar en Estudiantes por el fallecimiento de Alejandro "Pancho" Zoff

Pimpinela llega a Santa Fe con Noticias del Amor: cuándo y dónde será el show

Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor": cuándo y dónde será el show

Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Harlem Festival 2026: ya están los horarios de todos los shows

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Policiales
Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Atlético Neuquén apartó a Lautaro Geminiani tras una denuncia y activó su protocolo

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Agredieron a cuatro juveniles de River de Paraná tras un partido en Victoria

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Paraná: bomberos sofocaron incendios en viviendas

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Premio Provincial Pieza Única: ya están las obras seleccionadas

Basavilbaso: atacaron la casa del intendente a piedrazos e intendentes se solidarizaron

Basavilbaso: atacaron la casa del intendente a piedrazos e intendentes se solidarizaron

Entre Ríos perdió más de 180.000 bovinos y la faena cayó un 29,49%

Entre Ríos perdió más de 180.000 bovinos y la faena cayó un 29,49%

Un centenar de productores denuncian reiterados delitos rurales

Un centenar de productores denuncian reiterados delitos rurales

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

El CEMI inició el Mes de la Inclusión con juegos y un encuentro con niñas y niños de Paraná

Dejanos tu comentario