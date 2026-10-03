Jubilado tuvo que dejar a su perra en un refugio porque ya no la podía mantener

La noticia se dio a conocer a través del refugio El Campito, que compartió en su Instagram la carta que el hombre dejó junto a su mascota. "Se llama Zoe. Es hermosa y muy buena", recita el manuscrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Campito Refugio - Arg (@refugioelcampito)

Según se puede leer en la carta, el hombre comenta que cobra la jubilación mínima y que tuvo que mudarse a un monoambiente donde no aceptan mascotas. En consecuencia, tomó la dura decisión de buscar otro dueño para Zoe. "Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a un monoambiente y el dueño no quiere perros. La tengo desde los 45 días de nacida. No la puedo tener ni mantener", explica y expresa para que no queden dudas de la situación: "La amo muchísimo, pero no puedo tenerla más. Por favor les pido que la cuiden. Gracias", cierra su despedida, que no lleva firma ni ningún dato de él.

Por su parte, el refugio posteó junto a la foto de la carta: "No sabemos tu nombre pero queremos que sepas que no te juzgamos. Entendemos tu dolor y lo que debe ser sentir que no hay opciones. No quisiéramos estar nunca en tu situación. Entendemos lo que ser jubilado 'con la mínima' y también sabemos que mucha gente pasa por la angustia de no ser aceptados para un alquiler si conviven con perros y gatos. Y eso está mal".

"Hay un aspecto que trasciende lo moral. Convivir con otra especie no puede convertirse en un pasaporte a tener que ir que vivir en la calle al buscar un alquiler. No hay daño en esa convivencia. Hay discriminación en esa prohibición La familia multiespecie tiene que ser un derecho para no pasar por esta indignidad. Tenemos que trabajar en eso. Querido/a señor/a: por favor escribinos a [email protected]. Por Zoe, por vos. Te abrazamos", cierra el texto del refugio.