En el Día Mundial de la Poesía, dos poetas entrerrianos

Luz Huríe (2).jpg

Para Luz, la poesía es lucir lo que siente sin documentos. “Porque a veces escribe desde el lugar en el que quiere estar pero, en otras, sostuvo que sus latidos están sobre un hormiguero. Aunque en todo, la poesía consigue revelar la belleza que habita incluso allí, donde hay costuras que la Vida le ha dado con puntadas. En una línea, poesía significa tutearme con la sensibilidad y aceptarme en su honestidad. Es celebrarme, también. Es bien sabido que ‘para escribir mejor, hay que leer mucho’, pero me atrevo a decir que, a su vez, cuando se trata de poesía, hay que atreverse a sentir mucho. Sí, todos sentimos, pero el punto está en si nos dejamos interpelar por eso que nos tiembla o aquieta por dentro”, aseguró. En ese sentido, Huríe reveló que admira a Loreto Sesma, escritora española. “Leerla es una forma de reconocerme en sus palabras; ha sido un atajo hacia lo que me hace bien, cuando me voy lejos de mí”, se sinceró.

Kevin Jones.jpg

Por otra parte está Kevin Jones, el poeta de 30 años nacido en Seguí. Jones es escritor y gestor cultural. Actualmente vive en Paraná y trabaja como tallerista en instituciones públicas (escuelas) y privadas (librerías). Además, es autor de Los encantados. “La poesía no es solamente algo con lo cual me vinculo desde la escritura, sino también desde su enseñanza, con niños y grandes. También me vinculo desde la lectura, y como lector de poesía y escritor. Esto último hace que se me mezcle un poco lo que la poesía significa para mí cuando estoy leyendo a otros, cuando estoy enseñando y cuando estoy escribiendo. Son como tres instancias distintas donde mis encuentros con el poema suceden de formas particulares en cada caso, y también siento que me resulta enriquecedor que así sea. Muchas veces cuando doy talleres sobre determinados poetas o poemarios, termino escribiendo alrededor de esos libros porque la enseñanza te aclara mucho las ideas, el conversar con otros te aclara mucho lo que estás pensando en torno a un escritor y eso facilita que uno pueda escribir alrededor de eso”, dijo y agregó: “La escritura de poesía para mí es un territorio muy íntimo, un territorio conquistado a lo largo de la vida, un lugar de conocimiento personal, un lugar de exploración y de profundización. Mi experiencia del tiempo y el espacio se agranda y se transforma a partir de la escritura de poesía. También es algo bastante físico, material y sensitivo. Creo que para mí, la poesía es una forma de poder hablar acerca de lo que nos pasa, de sostener otro tipo de conversaciones acerca de la vida y también un estado de interrogación, de contemplación, de agradecimiento, de guardado y cuidado alrededor de lo que nos pasa estando aquí”.

Kevin Jones (2).jpg

Sobre su libro, Jones reveló que es una obra atravesada por las preguntas y los quehaceres cotidianos. “Lo escribí durante el aislamiento social y también es un libro que escribí viviendo junto con una amiga y con nuestra pequeña gata. A ellas dos está dedicado el libro. Son poesías que tienen que ver con lo que sucede cuando nos quedamos quietos. Los encantados es la forma en que en muchos países de Latinoamérica se llama a los congelados, quedarse encantados. Entonces, Los encantados es un libro que se pregunta bastante sobre el tiempo, tiene poemas breves y trata de pensar estos aspectos mágicos de la vida cotidiana que están a nuestros alrededores”, destacó. A su vez, el escritor resaltó que la poesía tiene algo reparador en su manera de darle forma a emociones, preguntas, sensaciones, experiencias y testimonios muy intensos de la vida.

“A un poema no le puede faltar una forma reparadora, una vuelta sobre algo. Al ponerlo en palabras y darle forma, se dibuja una silueta que está sobre la hoja, a lo que nos pasa o a lo que estamos pensando o sintiendo. Ahí repara y guarda. Guarda y también aguarda algo. Para mí eso tiene que ver con la forma, el trabajo estético, eso no le puede faltar a un poema, ya sea cuando estoy leyendo como cuando estoy escribiendo”, aseguró. Para finalizar, Jones nombró y destacó el trabajo del poeta y narrador entrerriano nacido en Nogoyá y dos veces ganador del premio Fray Mocho, Juan Manuel Alfaro, quien falleció en febrero.