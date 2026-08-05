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Paraná inició la renovación integral de calle 25 de Mayo con mejoras urbanas y de accesibilidad

En Paraná, la obra abarcará cinco cuadras, incluirá veredas, dársenas para colectivos y nuevos espacios verdes.

5 de agosto 2026 · 21:15hs
Paraná inició la renovación integral de calle 25 de Mayo con mejoras urbanas y de accesibilidad.

Paraná inició la renovación integral de calle 25 de Mayo con mejoras urbanas y de accesibilidad.

La Municipalidad de Paraná puso en marcha la obra de renovación urbana de calle 25 de Mayo, un proyecto que abarcará cinco cuadras del tramo de doble circulación comprendido entre 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen. Los trabajos incluyen la reparación integral de veredas, la construcción de dársenas para el transporte público, mejoras en el arbolado y la incorporación de nuevos espacios verdes.

La intervención comenzó en la cuadra ubicada entre 9 de Julio y Monte Caseros, donde se trabaja sobre la acera norte para luego continuar con la vereda sur. Según informó el municipio, el cronograma prevé avanzar una cuadra por mes, con un plazo total estimado de cinco meses, sujeto a las condiciones climáticas.

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Mejoras para peatones y el transporte

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que la obra busca mejorar la accesibilidad y recuperar el espacio público mediante la reparación de veredas, la puesta en valor del arbolado y la incorporación de nuevos sectores verdes.

Uno de los ejes principales será la construcción de dársenas para colectivos, lo que permitirá que las unidades se detengan fuera de la calzada y liberen un carril de circulación, favoreciendo el tránsito, especialmente en la mano de salida del centro de la ciudad.

Además, se renovarán los desagües pluviales, se instalarán refugios para pasajeros, bancos y cestos para residuos, y se reorganizarán los accesos vehiculares mediante nuevas rampas de hormigón.

Un corredor verde urbano

El proyecto también contempla la consolidación de un corredor verde a lo largo de la avenida, con la preservación de los árboles existentes, la ampliación de la superficie destinada a vegetación y la plantación de nuevas especies.

Desde el municipio señalaron que estas acciones contribuirán a reducir la temperatura urbana, mejorar el drenaje del agua de lluvia y generar un entorno más seguro y amigable para peatones y comerciantes.

Durante la ejecución de la obra no habrá cortes totales de tránsito, aunque podrán registrarse reducciones parciales de la calzada mientras se construyen las dársenas. En esos casos se colocarán vallados para garantizar la seguridad de trabajadores y conductores.

La inversión será financiada íntegramente con fondos municipales y apunta a modernizar uno de los corredores más transitados del centro de Paraná, mejorando tanto la circulación vehicular como la calidad del espacio público.

Paraná 25 de mayo Obra
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