Quini 6: un apostador acertó los seis números del Siempre Sale

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador, de Capital Federal, le pegó a todos los números del Siempre Sale. Los otros pozos quedaron vacantes.

Un apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el Quini 6.

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6, fue en la noche de este miércoles, y si bien los pozos millonarios quedaron vacantes, en el Siempre Sale un solo apostador acertó los seis números y se hizo acreedor de $405.070.632.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 20.000 millones de pesos.

El Quini 6 pondrá en juego un pozo de 12.200 millones de pesos en el sorteo de este miércoles

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional desarrollado este miércoles los números que vieron la luz fueron los siguientes: 35-17-14-19-03-04. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo pasan $6.421.249.420.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 05-31-28-32-22-41. Tampoco hubo ganadores en esta especialidad y el próximo sorteo habrá en juego $3.578.841.428.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 11-14-29-08-44-33. El pozo también quedó vacante y el domingo habrá en juego $1.598.811.221.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 10-38-20-25-05-24. Hubo un ganador con seis aciertos y se lleva $405.070.632. El apostador jugó la boleta en Capital Federal.