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El Rally Entrerriano posterga su visita a Hernández

Las lluvias y el anuncio de lluvias obligaron a las autoridades a posponer la fecha en Hernández. La carrera se posterga una semana.

5 de agosto 2026 · 19:51hs
Se canceló la cuarta de la temporada y ya tiene nueva fecha de realización.

Rally Entrerriano.

Se canceló la cuarta de la temporada y ya tiene nueva fecha de realización.

Este fin de semana estaba previsto que el Rally Entrerriano dispute una nueva fecha de su temporada en Hernández, pero debido al estado de los caminos por las continuas lluvias, desde la organización manifestaron que la carrera se postergará una semana más.

El rally en Hernández deberá esperar.

El rally en Hernández deberá esperar.

“Teniendo en cuenta el estado de los caminos después de las lluvias caídas estos días, que no permiten el ingreso de maquinaria a repararlos y contemplando que el pronóstico anuncia más precipitaciones para el día de mañana, se consensuó con el Municipio de Hernández, usar la opción de postergar por 7 días la realización de la fecha, para de esa manera poder realizar la carrera en las mejores condiciones de seguridad y deportivas”, anunciaron desde la categoría.

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De esta manera, la fecha será los días 14, 15 y 16 de agosto próximo y las inscripciones continuaran abiertas hasta las 20 del jueves 13. Cabe destacar que el epicentro de la carrera será en el Polideportivo Municipal General San Martin, que desde el jueves 13 de agosto por la tarde comenzará a recibir a los equipos, oficiando de Parque de Servicios, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado, entre etapas.

La programación del Rally en Hernández

La actividad oficial arrancará el viernes 14 a las 9.30 con la Administrativa y desde el mediodía será la Técnica Previa. También promediando la mañana comenzará el reconocimiento por parte de las tripulaciones, de los dos tramos de velocidad que tendrá la carrera.

Por la tarde, a las 16.30 los autos de competición tomarán contacto por primera vez con los caminos en el Shakedown y la primera jornada coronará el día con la Largada Promocional a las 20.30 en la explanada del Mural a Diego Maradona, en el Predio del Ferrocarril.

Las pruebas especiales para la carrera serán dos, una denominada Estación Ferrocarril-Hernández de 13,90 kilómetros y la otra será Hernández-Betbeder de 11,43 kilómetros, realizando dos pasadas por cada tramo en cada jornada, para totalizar 101,32 kilómetros cronometrados durante el fin de semana. En cuanto a la carga de combustible será en la Estación de La Agrícola Regional.

También se canceló el Karting Entrerriano

La organización del Campeonato Entrerriano de Karting 2026 informó que la 6ª fecha, prevista para los días 7, 8 y 9 de agosto en el Kartódromo Parque de la Velocidad de Villaguay, quedó suspendida por razones climáticas.

La decisión se tomó en conjunto con el Kartódromo de Villaguay priorizando la seguridad de pilotos, equipos, oficiales, colaboradores y público ya que llovieron muchísimos milímetros en los últimos días y horas. La nueva fecha será el Próximo fin de semana 14, 15 y 16 de agosto en el Parque de la Velocidad de Villaguay.

Hernández Rally lluvias
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