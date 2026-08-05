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El SMN renovó el alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por tormentas y vientos fuertes para este jueves en gran parte de la provincia de Entre Ríos.

5 de agosto 2026 · 21:38hs
El SMN renovó el alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para todo el territorio entrerriano para la jornada de este jueve. El aviso estará vigente entre el mediodía y la tarde , período en el que se prevé la mayor intensidad de los fenómenos.

LEER MÁS: SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

El alerta del SMN

Según el organismo, las tormentas podrían presentarse de manera aislada al comienzo de la jornada, aunque con el correr de las horas tenderán a generalizarse y ganar fuerza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos este miercoles y jueves.

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El pronóstico también anticipa abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y condiciones propicias para la ocurrencia de ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

A medida que avance el frente frío, el viento rotará al sector sur y comenzará un marcado descenso de la temperatura que se hará sentir desde la noche del jueves y durante los próximos días.

SMN alerta naranja tormentas vientos
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