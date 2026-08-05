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El IAAER abrió la convocatoria 2026 de Afluente Audiovisual para proyectos entrerrianos

La iniciativa del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos financiará proyectos de cortometrajes de ficción, documental, animación y teasers

5 de agosto 2026 · 16:59hs
El IAAER abrió la convocatoria 2026 de Afluente Audiovisual para proyectos entrerrianos

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), a través del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (FOAER), abrió el primer llamado 2026 de Afluente Audiovisual, una convocatoria pública que busca fortalecer el desarrollo de la industria audiovisual provincial mediante aportes económicos no reintegrables destinados a proyectos entrerrianos.

El Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos abrió un nuevo llamado para realizadores de la provincia

La propuesta contempla tres líneas de apoyo: producción de cortometrajes de ficción y documental, producción de cortometrajes de animación y producción de teasers o avances para proyectos audiovisuales. Desde el organismo adelantaron que este será el primero de dos llamados previstos para este año.

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Afluente Audiovisual surge a partir del análisis realizado por el Consejo Asesor del IAAER y de la información relevada mediante el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA). Ese diagnóstico permitió identificar las principales necesidades del sector, sus capacidades productivas y las demandas de la comunidad audiovisual entrerriana.

El objetivo de la convocatoria es promover la realización de obras audiovisuales de calidad profesional, incentivar la inversión en la provincia, fomentar la contratación de equipos técnicos y artísticos locales y potenciar la circulación de las producciones en festivales, mercados y otros espacios nacionales e internacionales.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a integrantes del sector audiovisual entrerriano que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y condiciones. Entre ellos, deberán contar con inscripción vigente en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA) y acreditar domicilio legal en la provincia.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción y consultar las bases y condiciones de la convocatoria. Además, el IAAER habilitó el correo electrónico [email protected] para responder consultas sobre el proceso.

La apertura de Afluente Audiovisual representa una nueva herramienta de fomento para el sector, con el propósito de impulsar el crecimiento de la producción audiovisual entrerriana y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos realizados en la provincia.

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IAAER Convocatoria Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos
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