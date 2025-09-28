La proyección de la serie en Nogoyá fue un gesto de reconocimiento y gratitud que la propia familia de Emilia Mernes lo vivió con profunda emoción.

La estrella pop argentina Emilia Mernes emocionó a los vecinos de su pueblo natal Nogoyá con un mensaje muy especial en medio de una tarde conmovedora por la proyección de la serie documental sobre su vida y ascenso artístico a los escenarios del mundo.

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial en la emisión de su serie documental. Unas 300 personas, en su mayoría jóvenes fans de Emilia y vecinos que vieron a la artista dar sus primeros pasos en la plaza del pueblo y cantar por primera vez en la escuela, disfrutaron en dos funciones del documental en la Asociación Cultural Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos.

En primera fila, con muchísima emoción por el acontecimiento histórico para Nogoyá por la emisión del documental de su hija pródiga, estaban Gabriela Rueda, madre de Emilia, junto a su esposo y padre de la artista, Pedro Mernes; acompañados por el abuelo que le regaló la primera guitarra y una tía.

“Hola mi gente hermosa de Nogoyá, mi casa. Estoy muy feliz de que estén todos juntos por ver mi documental. Me hace muchísima ilusión. Les mando muchos besos. Agradezco a la gente de DIRECTV y DGO por hacer esto posible”, dijo Emilia en su mensaje proyectado en pantalla gigante.

La localidad de 40 mil habitantes ubicada 107 kilómetros al sureste de Paraná, la capital provincial, y 445 kilómetros al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha visto revolucionada por el homenaje a la cantante que ya ha dado conciertos multitudinarios en Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México, entre otros países.

Quienes llegaron hasta la Asociación Cultural Nogoyá pudieron vivir “EMILIA. Lo que no se ve ”, la primera serie documental oficial de la artista entrerriana, estrenada este año en exclusiva por DIRECTV y aun disponible en la plataforma de TV en vivo y streaming DGO. El evento, realizado el sábado 27 de septiembre reunió a vecinos, familias, amigos y seguidores que vivieron juntos el recorrido íntimo de Emilia, desde sus primeros pasos en Nogoyá hasta los escenarios más grandes del mundo.

La emoción fue palpable en cada mirada, en cada risa y en cada lágrima generada por aquella artista que siempre supo el camino que quería recorrer. Nogoyá no solo vio el documental: lo sintió, lo vivió y lo hizo suyo. La serie documental, compuesta por cuatro episodios, revela el detrás de escena de su exitosa gira .MP3 Tour y muestra a Emilia en su faceta más personal: sus sueños, sus sacrificios, sus logros y también sus fragilidades.

En especial, el episodio “El origen” resonó con fuerza entre los presentes, al retratar con sensibilidad el entorno que la vio crecer y la decisión de no dejar que las circunstancias definieran su destino. La iniciativa forma parte del compromiso de DIRECTV con la promoción de contenidos culturales que conectan emocionalmente con las audiencias y celebran las historias que inspiran.

Emilia Mernes ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran dos Premios Gardel y un Los 40 Music Awards, entre otros. En 2023, ganó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.