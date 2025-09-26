El Shopping Paso del Paraná celebra su aniversario con un show de Gildas Bailanta

El Shopping Paso del Paraná festejará un nuevo aniversario este sábado 27 de septiembre, a partir de las 19.30, con una jornada pensada para toda la familia. El evento contará con regalos, sorpresas y un show en vivo de Gildas Bailanta, quienes desplegarán toda su energía y ritmo frente al público.
26 de septiembre 2025 · 14:46hs
La entrada será libre y gratuita, permitiendo que todos puedan disfrutar de la celebración y sumarse a la fiesta del centro comercial. Se espera una tarde/noche llena de música, fiesta y actividades para todas las edades, en un encuentro que busca resaltar el entretenimiento y la diversión.