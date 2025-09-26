Iván Wernli presenta "Mundo Miel" en Limbo Pub

El jueves 2 de octubre, el músico paranaense Iván Wernli se presentará en Limbo para compartir su proyecto Mundo Miel, un álbum conceptual de rock dedicado a las abejas y a la importancia de los polinizadores

El jueves 2 de octubre, el músico paranaense Iván Wernli se presentará en Limbo para compartir su proyecto Mundo Miel. La propuesta comenzó en 2020 y se consolidó durante la pandemia, cuando el artista recurrió a transmisiones en vivo y redes sociales como espacio de investigación e inspiración.

El vínculo con el mundo apícola lo acompaña desde la infancia, ya que proviene de una familia de apicultores, con un tío que lleva más de 40 años en esa labor. El disco, que reúne siete canciones, fue grabado entre 2022 y 2024. La producción y ejecución contó con la participación de César Rodríguez, Pablo Buffa y Juan Cruz Anzola en cuatro de los temas, mientras que la otra mitad fue trabajada íntegramente por Wernli. El arte visual, incluyendo la tapa del disco y de los primeros singles, estuvo a cargo de Boris Bellmann.

En vivo, el músico se presenta junto a Juan Cruz Anzola (guitarra eléctrica y coros), Germán “Pulpo” Medina (bajo y coros) y Matías Brasseur (batería), quienes lo acompañan en esta experiencia sonora.

Mundo Miel trasciende el aspecto musical: busca generar conciencia sobre la defensa de las abejas y la apicultura, al mismo tiempo que aborda problemáticas sociales como el uso de pesticidas en áreas rurales. Cada letra invita a reflexionar sobre el cuidado del suelo, el agua y el aire, proponiendo un cambio cultural hacia prácticas más sostenibles.

Las entradas están disponibles en ticketway.com.ar.