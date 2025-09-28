Anses confirmó un aumento en la AUH que se paga en octubre

La AUH tendrá en octubre un aumento del 1,88% según la inflación, elevando el monto a $117.252, junto con subas en la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) con aumento confirmado será depositada en octubre con una suba del 1,88%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Así lo confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que además detalló los nuevos montos y los beneficios complementarios para titulares de AUH y AUE.

Este incremento responde a la actualización mensual dispuesta por el Gobierno para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios de las prestaciones sociales, cuyo valor se ajusta según la inflación oficial publicada por el Indec. En este sentido, el monto general de la AUH pasará a ser de $117.252, mientras que en la Zona 1 —Patagonia, La Pampa y Carmen de Patagones— alcanzará los $152.428.

Cabe recordar que de ese total, el 80% se cobra de forma mensual, mientras que el 20% restante se acumula para ser pagado una vez al año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Esta condición es obligatoria para acceder al cobro completo del beneficio.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche también suben

Junto con la AUH con aumento confirmado, la Anses también actualizó los valores de la Tarjeta Alimentar, un apoyo esencial para familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Los montos vigentes para octubre son:

-$52.250 para familias con un hijo.

-$81.936 para familias con dos hijos.

-$108.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio es automático para quienes ya cobran AUH o AUE y tienen hijos de hasta 14 años, así como para embarazadas desde los 3 meses de gestación y personas con discapacidad sin límite de edad.

Además, el Complemento Leche del Plan 1000 Días se mantendrá en $44.230. Está destinado a embarazadas que cobran AUE y a familias que perciben AUH con hijos de hasta 3 años. Esta ayuda busca fortalecer la nutrición en los primeros años de vida y acompañar el embarazo en condiciones dignas.

Fechas de cobro confirmadas por ANSES

Según el calendario de pagos de ANSES para octubre 2025, los titulares de la AUH con aumento confirmado cobrarán sus haberes entre el 8 y el 19 de octubre, dependiendo de la terminación del DNI. En el mismo período cobrarán los jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Para quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo, las fechas de cobro serán entre el 22 y el 26 de octubre. La Anses recomienda consultar el detalle exacto ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o a través del sitio oficial: www.anses.gob.ar. (Con información de BAE Negocios)