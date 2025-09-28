Rossi, Urrutia y Toyota festejaron en los 200 Km. de Buenos Aires

La dupla de Toyota se impuso en la 19ª edición de la clásica competencia que este fin de semana debió cambiar de circuito en el Oscar y Juan Gálvez;

En un perfecto tándem, los completaron los 200 Kilómetros de Buenos Aires que se desarrollaron en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires en dos partes, y en la correspondiente a la del domingo, en donde se recorrieron 42 vueltas, el Toyota Corolla Cross de Matías Rossi con su invitado Santiago Urrutia celebró el triunfo, y revalidando el resultado de la primera parte con el piloto uruguayo durante el sábado en la carrera de Invitados.

La escuadra Toyota Gazoo Racing que dirige Darío Ramonda concretó una vez más el «1-2» con la prestación del vehículo que condujeron Emiliano Stang junto al rionegrino Antonino García, el cual había sufrido un fuerte golpe en el comienzo de la competencia preliminar y con el trabajo de los mecánicos para repararlo y ponerlo en línea de partida, mostrándose competitivo con lo hecho en Tanques Llenos y alcanzando este podio.

La tercera posición le correspondió al Chevrolet Tracker de Ignacio Vivian, quien compartió la butaca con el misionero Rafael Morgenstern (anunció su retiro de las pistas), completando el podio en el trazado porteño, y terminando muy cerca de las unidades japonesas, aunque sin poder concretar una maniobra para intentar la superación. Además, el binomio fue uno de los sancionados con 5 segundos por no respetar el carril en la salida de boxes.

Fue la quinta victoria de Toyota en los 200Km; no ganaba desde 2015

A partir de la mitad de carrera cuando todos los binomios cumplieron con los ingresos a boxes, con el recambio de pilotos, reemplazo de neumáticos y recarga de combustible, en orden aleatorio, se fueron estabilizando las posiciones que desde la largada el Toyota N°117, con Urrutia al volante, encabezó; luego, de manera efímera, asumieron la vanguardia Stang, Mauricio Hidalgo – Mateo Polakovich, Juan Manuel Casella – Damián Fineschi, y Pablo Collazo – Emmanuel Pérez Bravo.

Una vez estabilizada la competencia, Rossi tomó el control escoltado por García y Vivian hasta la bandera de cuadros adonde se registró el arribo de siete autos a la línea de meta de los 17 que la iniciaron. Collazo – Pérez Bravo y Franco Morillo – Rodrigo Aramendia (Chevrolet), cumplieron con las 42 vueltas; en tanto que con giros menos terminaron Polakovich – Hidalgo y Juan Pablo Traverso – José Malbrán (Toyota). Aunque no llegó en pista, quedó clasificada la dupla de Tomás Fernández – Christian Vallejo en el 7° puesto.

Entre los binomios que claudicaron se registraron Lautaro Campione – Gastón Rossi (compresor), el campeón Leonel Pernía – Ignacio Montenegro (dirección hidráulica), Facundo Aldrighetti – Leandro Juncos (caja), Tiago Pernía – Diego Ciantini (caja), Fineschi – Casella (semieje) y Gabriel Ponce de León – Tomás Cingolani (caja).

Con respecto al campeonato, Rossi acumula con esta nueva victoria (la 46ª personal) 162 puntos y consiguió una ventaja de 25 sobre Stang, y de 36 ante Vivian.

Lo que sigue

La próxima carrera del campeonato será en el renovado autódromo sanjuanino «El Zonda – Eduardo Copello», al cual la categoría retorna tras más de seis años, durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre.