Ellas Presentan: el ciclo de escritoras entrerrianas

En conversación con UNO, la autora Natalia Turdó, nacida en Paraná y radicada en Concepción del Uruguay, dijo: “Para la escritura de mi libro, me inspiré cuando estaba atravesando la enfermedad de cáncer de mama, y los momentos más difíciles me llevaron a poder volcar mis emociones en la escritura. Es toda una vivencia personal y relata cómo fui abordando el día a día y valorando otras cosas que, a veces, uno da por sentadas que son básicas. Por ejemplo, un abrazo, la posibilidad de desayunar algo, el compartir a diario con las personas que uno quiere. Es un relato esperanzador de cómo atravesar un momento difícil ya que a todos nos puede pasar. La idea es compartir y ayudar a todas las personas que estén en un momento difícil atravesando una situación complicada y aprender a ver que todas las situaciones nos traen algo distinto, algo para valorar, y esa es la mejor manera de transitar estas situaciones. El nombre del libro hace referencia a esto, que más allá de lo que es la enfermedad en sí, la enfermedad me trajo a la posibilidad de cambiar, de curar algo que uno tenía que curar, más allá de lo que signifique la enfermedad y de lo que uno está transitando. Ese es el mensaje o el relato esperanzador que tiene este libro”.

Por su parte, Rita Mabel García, docente, periodista, referente , coordinadora de la red Infancia Robada Campana y nacida en Ibicuí, contó: “Consecuencias es un libro que fue declarado de interés municipal en la ciudad de Campana y también declarado de interés en Pinamar, en la costa. Son consecuencias de la historia de vida, que lo hago a través de poesías, reflexiones y relatos. Consecuencias es uno de mis proyectos de lucha. Vengo trabajando hace un par de años por los derechos vulnerados en la niñez, adolescencia y de género, siempre defendiendo esa ley nacional que es la 26.061. Creo que hay que trabajar mucho en la prevención de la violencia y hay que trabajar desde la niñez. Es una manera de hablar de la prevención. En el libro hay poesías, reflexiones, relatos, cuentos y también hay cartas de amor. Yo soy docente jubilada, y con los años fui adquiriendo experiencia en el cuidado, en el aprendizaje, y creo que puedo hablar a través de lo que escribo, enseñar, porque uno se jubila desde adentro del aula como docente pero la docente se es siempre”, enfatizó y agregó: “Casi todos mis libros, siempre comienzan con una misma reflexión, una frase que dice ‘mi idea no es querer cambiar el mundo, mi idea es querer que los adultos piensen, reflexionen, analicen el mal que le hacemos al mundo’. Consecuencias está dedicado a la mujer, a esa violencia que la mujer sufre muchas veces y que calla o que no la habla, pero con sus silencios y sus miradas lo transmite todo, y eso es lo que yo trato de hacer, de poder ayudar a aquellas mujeres que lo necesiten”.

Además, García hizo hincapié en cómo la poesía la ha ayudado a expresar aquello que, tal vez, con otras palabras no podría. “Es una manera de enseñar y de que no se naturalice toda esa violencia que hoy transmiten los niños. Nosotros, los docentes, sabemos que el trabajo siempre se debe hacer desde la familia, el trabajo va en conjunto, familia y educación. Quiero agradecer a todas las mujeres que luchan día a día por los derechos de igualdad, también por esa sororidad que buscamos de poder ayudarnos unas a otras. Ojalá tomemos un poquito de conciencia todas las mujeres, todas y también aquellas que tienen la posibilidad de poder ser agentes multiplicadoras. Sepan que hay mujeres que luchan día a día por ellas y para ellas”, sostuvo. De este modo, quedó abierto el ciclo de escritoras para poner en valor y darle voz a aquellas mujeres que, con mucho esfuerzo, escriben desde el interior del país. “Les pido a todas las mujeres que no callen, que hablen, que siempre hay alguien para escuchar. Yo escribo como mujer, como madre de familia, como amiga, como abuela y como hermana”, cerró García.