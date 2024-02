Eliana Digiovani presenta su taller de cine gratuito

En diálogo con UNO, Eliana compartió cómo y cuándo el cine despertó una pasión en ella: “Siempre me fascinaron las películas. Recuerdo que de chica teníamos un videoclub en mi barrio y todos los fines de semana alquilábamos varias películas con mis primas. ¡Veíamos de todo! En ese momento no lo vi como un camino para seguir una carrera, porque ni siquiera sabía que se podía estudiar cine viviendo en Paraná. El hecho clave ocurrió un día por el 2011, cuando un amigo actor me invitó a un set de filmación en el que estaban grabando un cortometraje. Ver toda esa maquinaria trabajando en pos de crear una historia, un universo nuevo, trabajando todos juntos en equipo, perfectamente sincronizados y concentrados, me cautivó. Ese mismo día prometí que iba a dedicarme a eso también. Había encontrado mi lugar”.