El Polaco y Rocío Quiroz se presentarán en el Club Universitario

Rocío Quiroz

La joven cantante es oriunda de San Miguel (Tucumán), hija de padres que se ganaron la vida siendo vendedores ambulantes. Hoy Quiroz es la estrella de la familia. Llegó a la televisión y ganó popularidad gracias al programa Pasión de Sábado; y conquistó al público con canciones de cumbia como ¿Quién la juna? y Amor de la Salada. “En 2012 gané un concurso donde había 700 participantes, y yo era la número 11. Habíamos ido temprano con mis viejos y nada, muchos nervios: era la primera vez que iba a un casting, entré y canté dos temas a capela. ‘No me van a llamar’, le decía a mi mamá. Pasó un mes, me llamaron y me dijeron que había quedado dentro del casting”, contó sobre sus comienzos.