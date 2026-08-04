Comedores escolares en Entre Ríos: menos asistentes y raciones en 2025 que en 2019.

Entre Ríos registró, entre 2019 y 2025, cambios en su sistema de comedores escolares, con una baja en la cantidad de asistentes y raciones distribuidas.

El conflicto abierto en Entre Ríos por el nuevo sistema centralizado de compra y distribución de alimentos para desayunos y meriendas escolares tiene como escenario una red de comedores que, entre 2019 y 2025, atravesó fuertes variaciones en la cantidad de establecimientos, asistentes y raciones entregadas.

Los registros oficiales a los que pudo acceder UNO muestran que, al cierre del último año analizado, la provincia contaba con menos personas asistidas y menos raciones distribuidas que al inicio del período.

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Entre Ríos: cómo cambiaron los comedores escolares en seis años y qué pasó con las raciones

La implementación del nuevo esquema, a cargo de Teknofood S.A., generó rechazo entre directivos, rectores, gremios docentes y familias, quienes cuestionan principalmente la falta de información formal sobre el funcionamiento del sistema, el reemplazo de alimentos frescos de producción local por productos industrializados y leche en polvo, y las dificultades que atraviesan las escuelas para almacenar y preparar los nuevos insumos debido a problemas de infraestructura, falta de espacio, gas y equipamiento adecuado.

Los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Comedores, elaborados por la Dirección General de Estadística y Censos, permiten observar la evolución del sistema provincial durante los años previos al nuevo modelo de provisión alimentaria.

En 2019, Entre Ríos contaba con 1.316 comedores escolares, 122.361 asistentes y 24.472.200 raciones. Para 2025, la provincia registraba 1.058 comedores, 87.151 asistentes y 17.430.200 raciones. La comparación entre ambos extremos del período muestra una disminución de 258 comedores, una caída de 35.210 asistentes y una reducción de 7.042.000 raciones.

La evolución, sin embargo, no fue uniforme. El año 2020 marcó el punto de mayor retroceso dentro de la serie analizada, con una reducción generalizada en todos los indicadores. Ese año se contabilizaron 1.030 comedores, 47.704 asistentes y 9.540.800 raciones.

Con la recuperación posterior al período más crítico de la pandemia, los números volvieron a crecer. En 2021 funcionaron 1.073 comedores, con 105.517 asistentes y 21.103.400 raciones. En 2022, la cantidad de establecimientos llegó a 1.102, con 106.601 asistentes y 21.320.200 raciones. El mejor registro del período posterior a 2020 se alcanzó en 2023, cuando la provincia tuvo 1.133 comedores, 108.277 asistentes y 21.655.400 raciones.

La tendencia volvió a modificarse en 2024. Ese año la cantidad de comedores descendió a 923, los asistentes fueron 94.620 y las raciones alcanzaron 18.924.000. En 2025 se produjo una recuperación en la cantidad de establecimientos, que llegó a 1.058, aunque los niveles de asistencia y raciones permanecieron por debajo de los registrados en 2019.

Distribución territorial

El análisis por departamento muestra que la reducción no se concentró en un solo punto de la provincia, sino que atravesó a la totalidad del territorio entrerriano.

Paraná, el departamento con mayor cantidad de comedores y asistentes durante todo el período, pasó de 250 establecimientos en 2019 a 196 en 2025. En ese mismo lapso, los asistentes disminuyeron de 25.690 a 20.304 y las raciones bajaron de 5.138.000 a 4.060.800.

Concordia, otro de los departamentos con mayor demanda dentro del sistema alimentario escolar, pasó de 109 comedores a 88. Los asistentes descendieron de 21.048 a 13.274 y las raciones se redujeron de 4.209.600 a 2.654.800.

La Paz, que en 2019 encabezaba la cantidad de comedores después de Paraná con 140 establecimientos, cerró 2025 con 109. La asistencia pasó de 10.147 alumnos a 7.347 y las raciones de 2.029.400 a 1.469.400.

En el resto de los departamentos también se observaron bajas. Colón pasó de 58 comedores a 41, con una disminución de asistentes de 4.029 a 3.084 y de raciones de 805.800 a 616.800. Diamante redujo sus establecimientos de 53 a 43, con asistentes que pasaron de 3.223 a 2.821 y raciones de 644.600 a 564.200.

Federación pasó de 65 comedores en 2019 a 52 en 2025. Los asistentes bajaron de 7.589 a 5.540 y las raciones de 1.517.800 a 1.108.000. Federal mantuvo una cantidad similar de establecimientos, al pasar de 64 a 63, pero registró una baja en asistentes, de 5.152 a 3.870, y en raciones, de 1.030.400 a 774.000.

Feliciano pasó de 38 a 33 comedores, con asistentes que disminuyeron de 3.685 a 2.362 y raciones de 737.000 a 472.400. Gualeguay pasó de 53 a 45 establecimientos, con una reducción de asistentes de 5.058 a 3.457 y de raciones de 1.011.600 a 691.400.

Gualeguaychú redujo sus comedores de 75 a 48. Los asistentes pasaron de 5.434 a 3.649 y las raciones de 1.086.800 a 729.800. Islas del Ibicuy pasó de 42 a 34 comedores, con una baja de asistentes de 3.084 a 1.948 y de raciones de 616.800 a 389.600.

Nogoyá registró una caída de 73 a 62 comedores. Los asistentes pasaron de 5.416 a 3.252 y las raciones de 1.083.200 a 650.400. San Salvador pasó de 23 a 22 establecimientos, con asistentes que disminuyeron de 2.635 a 1.812 y raciones de 527.000 a 362.400.

Tala pasó de 51 a 45 comedores, con una baja de asistentes de 3.145 a 2.239 y de raciones de 629.000 a 447.800. Uruguay redujo sus establecimientos de 73 a 53, sus asistentes de 6.507 a 4.674 y sus raciones de 1.301.400 a 934.800.

Victoria pasó de 54 a 47 comedores, con asistentes que bajaron de 4.619 a 3.450 y raciones de 923.800 a 690.000. Villaguay pasó de 95 a 77 establecimientos, con una disminución de asistentes de 5.900 a 4.068 y de raciones de 1.180.000 a 813.600.

Recuperación parcial

El balance general del período muestra una recuperación parcial de la estructura de comedores después de la caída de 2024, pero también evidencia que la provincia cerró 2025 con indicadores inferiores a los de 2019 en cantidad de asistentes y raciones distribuidas.

La discusión que se abrió en 2026 alrededor del nuevo sistema alimentario escolar se instala, así, sobre una red que ya venía registrando modificaciones en su funcionamiento. La disputa no sólo gira en torno a la modalidad de compra y distribución, sino también sobre las condiciones concretas en las que las escuelas deben garantizar diariamente el servicio de alimentación.

Según la metodología oficial, las raciones se calculan mediante la fórmula asistentes multiplicado por 20 días y por 10 meses. Los datos corresponden al programa de comedores escolares, que comprende unidades educativas de nivel primario y/o secundario, según la información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos.