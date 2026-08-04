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Candela Arizaga declaró y negó que Facundo Moyano la haya agredido

La joven, de 23 años, dio testimonio ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano y desvinculó a Facundo Moyano

4 de agosto 2026 · 13:33hs
La joven

La joven, de 23 años, dio testimonio ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano y desvinculó a Facundo Moyano y el caso se dio en un contexto de "consumo de estupefacientes".

Candela Arizaga, la joven influencer que se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio que tiene detenido a Facundo Moyano, declaró y negó una agresión por parte del ex diputado.

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, la joven, de 23 años, dio testimonio donde destacó que Moyano "no le hizo nada" y que el caso se dio en un contexto de "consumo de estupefacientes".

El exdiputado nacional y dirigente sindical Facundo Moyano, quedó detenido tras episodio que involucra a una joven influencer de 23 años

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

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Aunque daría a entender que no existió un hecho de violencia de género, resta saber si la influencer decide continuar con la causa contra el ex sindicalista.

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

Como parte de la investigación y medidas de prueba, se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima.

Diego Storto, abogado de Candela, explicó que recién asumirá la defesa si la joven "decide seguir adelante con el proceso".

Candela Arizaga Facundo Moyano estupefacientes
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