El teatro entrerriano ya tiene sus obras seleccionadas para el encuentro provincial

Ya se conocen las obras seleccionadas para el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer las obras seleccionadas que integrarán la programación del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las ciudades de General Galarza y Gualeguay. La convocatoria reunió más de 60 producciones provenientes de distintos puntos de la provincia.
El encuentro es organizado junto a los municipios anfitriones, con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), y forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que impulsa la Secretaría de Cultura en todo el territorio entrerriano.
Las obras seleccionadas por región fueron "Tucapán", de Concepción del Uruguay (Región I); "El color de los pájaros", de San José (Región II); "El muerto que baila", de Paraná (Región III); "La libertad miserable", de Concordia (Región IV); y "Donde nace la crueldad", de Gualeguaychú (Región V).
A ellas se suman las producciones elegidas por las ciudades sedes: "La penúltima oportunidad", de General Galarza, y "Última versión" y "Dos Sis", ambas de Gualeguay.
Además, sin criterios de territorialidad, fueron seleccionadas "Imagina Rubí", de Maciá; "Valga la redundancia. Manso desconcierto", de Paraná; "Romeo y Julieta", también de Paraná; y "Cuentos de Papel", de Concordia.
La selección estuvo a cargo del jurado integrado por Anahí González Gras, Analía Juan y Graciela Strappa. En los próximos días se dará a conocer la programación completa del encuentro, que volverá a reunir a elencos y artistas de toda la provincia en una nueva celebración del teatro entrerriano.