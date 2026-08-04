Uno Entre Rios | Teatro

El teatro entrerriano ya tiene sus obras seleccionadas para el encuentro provincial

La convocatoria reunió más de 60 propuestas de toda la provincia. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay

4 de agosto 2026 · 13:26hs
El teatro entrerriano ya tiene sus obras seleccionadas para el encuentro provincial

Ya se conocen las obras seleccionadas para el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer las obras seleccionadas que integrarán la programación del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las ciudades de General Galarza y Gualeguay. La convocatoria reunió más de 60 producciones provenientes de distintos puntos de la provincia.

El encuentro es organizado junto a los municipios anfitriones, con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), y forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que impulsa la Secretaría de Cultura en todo el territorio entrerriano.

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Agenda cultural del fin de semana: cine, música, teatro y propuestas para disfrutar en Paraná y la región

Las obras seleccionadas por región fueron "Tucapán", de Concepción del Uruguay (Región I); "El color de los pájaros", de San José (Región II); "El muerto que baila", de Paraná (Región III); "La libertad miserable", de Concordia (Región IV); y "Donde nace la crueldad", de Gualeguaychú (Región V).

A ellas se suman las producciones elegidas por las ciudades sedes: "La penúltima oportunidad", de General Galarza, y "Última versión" y "Dos Sis", ambas de Gualeguay.

Además, sin criterios de territorialidad, fueron seleccionadas "Imagina Rubí", de Maciá; "Valga la redundancia. Manso desconcierto", de Paraná; "Romeo y Julieta", también de Paraná; y "Cuentos de Papel", de Concordia.

La selección estuvo a cargo del jurado integrado por Anahí González Gras, Analía Juan y Graciela Strappa. En los próximos días se dará a conocer la programación completa del encuentro, que volverá a reunir a elencos y artistas de toda la provincia en una nueva celebración del teatro entrerriano.

LEER MÁS: Cuando la cultura también juega de local para impulsar la ciudad

Teatro Encuentro Encuentro Entrerriano de Teatro Obras
Ver comentarios

Lo último

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Ultimo Momento
María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

María Becerra celebró el regreso de Virginia Lago y recordó las tardes de televisión junto a su abuela

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Maxi Salas dejó River sin brindar declaraciones y viajó para sumarse a Independiente Rivadavia

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

El CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay hizo historia en Mar del Plata

La provincia
La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

La Feria en tu Barrio incorpora pollo y suma descuentos para estudiantes con la tarjeta Unipase

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Más pobreza en Concordia: la ciudad alcanzó un 52,5% y quedó primera a nivel nacional

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Paraná: comenzaron las actividades por el Mes de Lactancia Materna

Dejanos tu comentario