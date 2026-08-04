El teatro entrerriano ya tiene sus obras seleccionadas para el encuentro provincial

La convocatoria reunió más de 60 propuestas de toda la provincia. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer las obras seleccionadas que integrarán la programación del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro , que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las ciudades de General Galarza y Gualeguay . La convocatoria reunió más de 60 producciones provenientes de distintos puntos de la provincia.

Ya se conocen las obras seleccionadas para el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

El encuentro es organizado junto a los municipios anfitriones, con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER) , y forma parte de CUAC! Cultura Activa , el programa anual y federal que impulsa la Secretaría de Cultura en todo el territorio entrerriano.

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Las obras seleccionadas por región fueron "Tucapán", de Concepción del Uruguay (Región I); "El color de los pájaros", de San José (Región II); "El muerto que baila", de Paraná (Región III); "La libertad miserable", de Concordia (Región IV); y "Donde nace la crueldad", de Gualeguaychú (Región V).

A ellas se suman las producciones elegidas por las ciudades sedes: "La penúltima oportunidad", de General Galarza, y "Última versión" y "Dos Sis", ambas de Gualeguay.

Además, sin criterios de territorialidad, fueron seleccionadas "Imagina Rubí", de Maciá; "Valga la redundancia. Manso desconcierto", de Paraná; "Romeo y Julieta", también de Paraná; y "Cuentos de Papel", de Concordia.

La selección estuvo a cargo del jurado integrado por Anahí González Gras, Analía Juan y Graciela Strappa. En los próximos días se dará a conocer la programación completa del encuentro, que volverá a reunir a elencos y artistas de toda la provincia en una nueva celebración del teatro entrerriano.