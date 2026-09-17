El Niño pone a prueba a la vitivinicultura entrerriana

El fenómeno climático de El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en el Litoral y plantea un desafío para los viñedos.

La vitivinicultura entrerriana atraviesa una etapa en la que el comportamiento del clima vuelve a ocupar un lugar central. El fenómeno de El Niño, asociado a una mayor probabilidad de lluvias y humedad en esta región durante la primavera y el verano, plantea un desafío particular para los productores de vid, que deben extremar los cuidados para proteger los racimos y llegar a la cosecha con uvas en buenas condiciones.

En Entre Ríos, donde la producción de vinos se desarrolla bajo condiciones de humedad diferentes a las de las regiones tradicionales del país, el manejo sanitario de los viñedos adquiere especial importancia. Las precipitaciones pueden favorecer la aparición de enfermedades y, cuando se acercan las fechas de cosecha, también modificar las condiciones de la uva.

La vitivinicultura se expande en la provincia

Así lo explicó a UNO Jorge Reihme, propietario de Finca Los Bayos, ubicada en Urdinarrain, quien describió cómo se preparan en el establecimiento frente a un escenario de mayores precipitaciones y cuáles son los momentos más delicados para la producción. Para el productor, uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que la vid es particularmente sensible a las condiciones de humedad. Por eso, ante un período con lluvias frecuentes, el trabajo preventivo se vuelve fundamental. “La vid es muy sensible a los hongos por la humedad”, aseguró, al referirse a uno de los principales riesgos que enfrentan los viñedos entrerrianos.

En ese contexto, las tareas de prevención deben intensificarse para evitar que las condiciones ambientales favorezcan enfermedades que puedan afectar las hojas, los frutos o directamente los racimos. Reihme remarcó que el seguimiento de las plantas y la anticipación resultan claves cuando se presenta un período de mayor humedad, y explicó que no se trata simplemente de contabilizar cuántos milímetros de lluvia caen, sino de observar cómo se suceden las precipitaciones y cuánto tiempo permanece el agua en el viñedo. Para una actividad que tiene etapas muy precisas, el momento en que se producen las lluvias puede ser tan importante como su intensidad.

La vendimia, etapa clave

En este marco, uno de los mayores desafíos aparece hacia el final del ciclo de la vid, cuando los racimos se acercan a la madurez y el productor comienza a definir el momento adecuado para vendimiar. En la zona, la cosecha suele desarrollarse entre mediados de enero y mediados de febrero, aunque la fecha cambia según la variedad y la región.

“Cuando llueve, el grano de uva se carga de agua y eso hace que baje el contenido de azúcar y haya que esperar que esa humedad que tomó el grano se deshidrate para encontrar otra vez los valores apropiados para poder cosechar”, explicó acerca de las consecuencias que pueden producir las precipitaciones sobre el fruto y los parámetros buscados para la elaboración del vino.

Gentileza: Finca Fénix

Por eso, una lluvia cercana a la cosecha puede obligar a esperar varios días hasta que la uva recupere los valores buscados. El escenario se vuelve más complejo cuando las precipitaciones se prolongan. “Si te agarra un temporal de una semana, el problema ahí es que se te puede pasar la uva o se te puede enfermar el racimo”, advirtió.

Para el productor, la segunda mitad de enero y la primera parte de febrero serán períodos para prestar especial atención si se mantienen las condiciones de humedad y lluvia, debido a que coinciden con una etapa determinante para definir la calidad y el momento de recolección.

Prepararse previamente

Frente a este escenario, la estrategia de los productores no pasa solamente por actuar cuando aparece una enfermedad, sino por mantener un seguimiento permanente del viñedo y realizar los tratamientos preventivos necesarios.

En una provincia donde las condiciones de humedad forman parte del ambiente productivo, la observación cotidiana permite detectar cambios en las plantas y anticiparse a posibles problemas sanitarios. El manejo también implica prestar atención al estado de los racimos, la circulación de aire entre las plantas y la evolución de cada variedad.

Esto último resulta relevante porque no todas las uvas tienen exactamente el mismo comportamiento ni alcanzan la madurez al mismo tiempo. De allí que las decisiones deban tomarse de acuerdo con la evolución concreta de cada sector del viñedo y las condiciones que se presenten durante la campaña.

Para Reihme, ese seguimiento será fundamental para atravesar un período en el que el clima puede modificar rápidamente las condiciones de producción. El fenómeno de El Niño, por sí solo, no permite anticipar cómo será la próxima cosecha. El resultado dependerá de la distribución e intensidad de las lluvias, las temperaturas y las condiciones que se presenten durante cada etapa del ciclo productivo.

Actividad que se consolida

La vitivinicultura entrerriana viene recuperando progresivamente un espacio que había tenido una importancia considerable en la historia productiva provincial. Actualmente existen distintos emprendimientos distribuidos en varias localidades, con bodegas y viñedos que buscan consolidar una producción con identidad propia.

Finca Los Bayos es parte de ese proceso de recuperación y constituye uno de los emprendimientos que integran el nuevo mapa vitivinícola de Entre Ríos. Ubicada sobre la Ruta Provincial 20, en Urdinarrain, comenzó a implantar sus primeras vides en 2017, con variedades Merlot y Chardonnay. En 2021 incorporó Marselan y Pinot Noir. El viñedo ocupa actualmente casi dos hectáreas y cuenta con una bodega artesanal registrada ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La producción se complementa además con un monte de nuez pecán y una propuesta de enoturismo que incluye visitas guiadas y degustaciones. La finca forma parte así de una actividad que combina producción, elaboración y turismo rural.

En el caso de la nuez pecán, Reihme contó que el cultivo tiene otro comportamiento frente a las precipitaciones. Si bien también es necesario controlar la aparición de hongos cuando aumenta la humedad, ya que pueden afectar hojas y frutos, la respuesta frente al agua es diferente a la de la vid. “Como es una planta que necesita mucha agua, en el caso de lluvias por ahí las favorece su desarrollo. Hay que regar menos”, explicó.

De esta manera, un mismo escenario climático puede generar efectos diferentes dentro de un establecimiento productivo. Mientras el exceso de humedad incrementa los riesgos sanitarios para la vid y puede complicar la maduración y cosecha de las uvas, para el pecán una mayor disponibilidad de agua puede resultar favorable, aunque sin dejar de requerir controles sanitarios.