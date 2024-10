El Indio Solari habló sobre la juventud: "No todos van detrás del enano de la motosierra"

El Indio Solari brindó una extensa entrevista en la que repasó su carrera y no evitó compartir su pensamiento sobre la actualidad de Argentina y la región.

“Yo sigo creyendo en lo mismo. No creo en la rosca, no tengo motor político, porque la política ha chocado siempre con esta intención… nosotros no queremos cambiar a la sociedad, sino al hombre”, sostuvo el músico ante Pedro Rosemblat, en el canal de Youtube Gelatina

En efecto, al ser consultado sobre el fenómeno que rodea al líder libertario, que en su corta carrera política en poco más de tres años logró llegar a la Presidencia, el músico minimizó su influencia y aseguró que “también hay mucho chico de colegio industrial que no cree en eso”.

indio solari.jpg El Indio Solari habló sobre la juventud y los seguidores de La Libertad Avanza: "No todos van detrás del enano de la motosierra"

“No es que todos fueron como con el Flautista de Hamelín y vamos detrás del enano de la motosierra. En realidad, lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es toda una pelotudez, no creo… cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, los peores, porque no tienen ninguna coherencia, no te ofenden en nada y el que los lee, los lee así, como diciendo ‘bueno, porque sí’”, señaló.

Al respecto, el cantante comentó que las peores críticas que recibe “son las que no son públicas” y de personas a las que no les quiere “dar entidad”, porque “no vale la pena” y prefiere “pensar en que hay amigos que lo ven a uno mejor”.

En otro pasaje, el músico reflexionó: “todo el mundo sabe qué es ser honesto, ser compasivo. Bueno, ¿por qué mierda no somos así? A alguien se le tendría que ocurrir, y no soy yo, algo para mejorar en la educación, en la formación, para que los chicos sean dueños de su vida. Si se los puede meter en cana a los 14 años, ¿cómo no van a poder decidir sobre sus vidas? Pero, bueno, tienen el marote quemado”, expresó el artista.

Para el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “a todos los gobiernos populares que hubo en Latinoamérica, se los comieron en seis meses” las “líneas editoriales de todos los diarios que hay acá, en Brasil y en México”.

indio solari 2.jpg

"Garpa pegarme", dijo El Indio Solari

“De la democracia… no sé si tenemos tantos años, porque si te gobierna el Fondo Monetario (Internacional)… acordemos que una de las condiciones básicas que tiene un Estado para existir es manejar su economía, si la manejan en otros lados, quiere decir que no estamos tan liberados y la democracia no nos ha dado un sistema que en el que podamos vivir de la manera en la que promete”, agregó.

Por otro lado, se refirió a las críticas que recibió a lo largo de su carrera por expresar sus pensamientos políticos. “Garpa pegarme porque soy el millonario de izquierda, han inventado un personaje que es maravilloso”, completó Solari, quien fue muy crítico con el rol de los Estados Unidos, aunque advirtió que “los imperios, en realidad, nunca nadie los hace explotar, implosionan por sus propios quilombos que tienen por abarcar mucho territorio”.

entrevista indio solari gelatina.jpg

Sobre la juventud, el también fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado remarcó que “siempre hay una generación que sufre con los cambios”, pero se mostró optimista al aclarar que, a su entender, con todas las revoluciones digitales “va a pasar algo bueno”.

“Es un universo que me dejará de lado, pero ¿quién soy yo para que me tome en cuenta el destino y todo eso? Realmente yo creo que los padres se quejan de que los hijos están todo el tiempo con los jueguitos y yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje, una manera de comunicarse diferente en esta especie de cosa loca”, cerró.