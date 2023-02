El Indio Solari anunció su retiro total de los escenarios

Indio Solari.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

“En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad (no lo quiero transformar en una cosa crítica) no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, abundó el músico de 74 años, nacido en Paraná, la capital de Entre Ríos, al anunciar su retiro de las tablas.