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El fomento audiovisual entrerriano abre una nueva etapa

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos lanzó una nueva instancia del programa de fomento destinada a impulsar proyectos cinematográficos

9 de octubre 2026 · 13:21hs
El fomento audiovisual entrerriano abre una nueva etapa

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), a través del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (Foaer), lanzó el segundo llamado de 2026 de Afluente Audiovisual, una convocatoria pública que busca fortalecer el desarrollo cinematográfico provincial mediante aportes económicos no reintegrables.

Afluente Audiovisual abrió su segundo llamado de 2026

La propuesta, impulsada por el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, contempla dos líneas concursables: Producción de Largometraje de ficción y Post-Producción de Largometraje, destinada a proyectos de ficción y documental.

La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA). Entre los requisitos, se establece que los postulantes deben acreditar domicilio legal en la provincia con una antigüedad mínima de dos años.

El impulso a la producción audiovisual entrerriana

Afluente Audiovisual surgió a partir del análisis del Consejo Asesor sobre la situación del sector audiovisual provincial y de la información recopilada mediante el RePIA. Ese relevamiento permitió identificar las principales necesidades, las capacidades productivas y las demandas de la comunidad audiovisual entrerriana.

A partir de ese diagnóstico, el programa busca acompañar el desarrollo de proyectos y promover la realización de obras audiovisuales con calidad profesional. La iniciativa apunta, además, a fortalecer las capacidades de producción y contribuir al crecimiento de la industria audiovisual de Entre Ríos.

Cómo participar

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 30 de octubre de 2026. Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Acceder al formulario de inscripción

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audiovisual Instituto Autárquico Audiovisual Entre Ríos
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