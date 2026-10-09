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Diego Mait fue declarado Persona Destacada de la Cultura de María Grande

Diego Mait, músico, cantautor, profesor de guitarra y conductor radial, recibió la distinción por unanimidad del Honorable Concejo Deliberante

9 de octubre 2026 · 12:51hs
Diego Mait fue declarado Persona Destacada de la Cultura de María Grande

El músico y cantautor Diego Mait fue declarado Persona Destacada de la Cultura de María Grande, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la vida cultural de la ciudad. La distinción fue aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante este jueves 8 de octubre, mediante una resolución municipal.

La cultura de María Grande reconoce el camino de Diego Mait

Mait desarrolla distintas actividades vinculadas con la música y la comunicación. Además de su labor como cantautor, se desempeña como profesor de guitarra y conductor del programa radial La Puerta de al lado.

La declaración representa un reconocimiento institucional a su trabajo y a su contribución a la cultura local, tanto desde la formación musical como desde la creación artística y la radio.

Según se informó, el artista recibirá una placa recordatoria y una copia de la resolución en un acto público oficial que se realizará próximamente. La ceremonia permitirá formalizar la distinción otorgada por el cuerpo legislativo local.

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Diego Mait persona cultura María Grande
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