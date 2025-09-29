Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Nicolás Naz es la tercera cara nueva del plantel de Atlético Paraná. El defensor fue cedido a préstamo por Unión de Santa Fe.

Atlético Paraná continúa con su preparación para el Torneo Regional Amateur. El Rojiblanco oficializó este lunes la llegada de un nuevo integrante al plantel que dirige técnicamente Mauricio Chiementín. El flamante jugador del Decano es Nicolás Naz, quien arribó a barrio San Martín desde Santa Fe.

El mediocampista central fue cedido a préstamo por Unión de Santa Fe. Viene de formar parte del elenco del Tatengue que compite en el ámbito de la Liga Santafesina de Fútbol. En su carrera también registra pasos por Peñarol de Rafaela e inferiores de Rosario Central.

Naz es la tercera incorporación del Rojiblanco. Previamente había sumado al mediocampista ofensivo Exequiel Gómez y al defensor Mateo Alberca.

Los representantes entrerrianos en el Torneo Regional Amateur.

La próxima edición del Torneo Regional Amateur comenzará el 19 de octubre y brindará cuatro plazas para la temporada 2026 del Torneo Federal A.

Los equipos entrerrianos formarán parte de la Región Litoral Sur. Los representantes de la provincia serán:

Atlético Neuquén (Paraná)

Sportivo Urquiza (Paraná)

Atlético Paraná

Lanús (Concepción del Uruguay)

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Deportivo 1° de Mayo (Chajarí)

Defensores de Pronunciamiento de Pronunciamiento

Social y Deportivo Achirense (Colonia Las Achiras)

Atlético Villa Elisa

Recreativo San Jorge (Villa Elisa)

Defensores del Barrio Nébel (Concordia)

Libertad (Concordia)

Juventud Unida (Gualeguaychú)

Unión (Crespo)

Atlético María Grande

Deportivo y Cultural Aranguren

Unión y Fraternidad (San Salvador)