Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

El lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025 y a continuación te mostramos la lista completa de nominados

Este lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025, que distinguen lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires y será transmitida por Telefe a partir de las 19 hs, con la conducción final de Santiago del Moro.