Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Este lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025, que distinguen lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires y será transmitida por Telefe a partir de las 19 hs, con la conducción final de Santiago del Moro.
La lista completa de nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025
Mejor reality
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Cantando 2024 (América TV)
Mejor ficción
Iosi, el espía arrepentido (eltrece)
El método (elnueve)
Margarita (Telefe)
El encargado (eltrece)
Mejor programa periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
Mejor programa humorístico/de actualidad
Bendita (elnueve)
Pares de comedia (NET)
Pasó en América (América)
Mejor programa deportivo
Juegos Olímpicos París 2024 (TV Pública)
Carburando (eltrece)
Copa América (Telefe)
Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mejor noticiero diurno
Telenueve al mediodía (elnueve)
Arriba argentinos (eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Mejor noticiero nocturno
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
Mejor programa de interés general
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (elnueve)
Susana Giménez (Telefe)
Mejor programa musical
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de sábado (América)
Planeta 9 (elnueve)
Mejor magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
DDM (América)
Mañanísima (eltrece)
Mejor programa cultural/educativo
Argentina de película (América)
Proyecto Tierras (Telefe)
Tecno Tendencias (América)
Mejor programa de entretenimientos
Los 8 escalones (eltrece)
Ahora caigo (eltrece)
Escape perfecto (Telefe)
Mejor big show
Bake Off Famosos (Telefe)
Noche al Dente (América)
La noche perfecta (eltrece)
Mejor programa de gastronomía
Comer para creer (América)
¡Qué mañana! (elnueve)
Ariel en su salsa (Telefe)
Mejor programa de viajes/turismo
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (eltrece)
Tenés que ir (elnueve)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (TV Pública)
BA Emergencias (elnueve)
Intelexis Mujer (NET)
Mejores jurados
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos, Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino (Cantando 2024, América)
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El gran premio de la cocina, eltrece)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
Mejor labor en conducción femenina
Verónica Lozano (Cortá por Lozano, Telefe)
Wanda Nara (Bake Off Famosos, Telefe)
Pamela David (Desayuno Americano, América)
Mariana Fabbiani (DDM, América)
Susana Giménez (Susana Giménez, Telefe)
Juana Viale (Almorzando con Juana, eltrece)
Mejor labor en conducción masculina
Guido Kaczka (Los 8 escalones, eltrece)
Iván de Pineda (Escape perfecto e Iván de viaje, Telefe)
Darío Barassi (Ahora Caigo, eltrece)
Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe)
Mejor labor periodística femenina
-
Soledad Larghi (América Noticias, América)
Carolina Amoroso (Telenoche, eltrece)
Gisele Sousa Dias (Telefe Noticias, Telefe)
Romina Manguel (Opinión Pública, elnueve)
Mejor labor periodística masculina
Claudio Rígoli (Telenueve Central, elnueve)
Rodolfo Barili (Telefe Noticias, Telefe)
Nelson Castro (Telenoche, eltrece)
Mejor cronista/movilero
Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía Noticias, eltrece)
Oliver Quiroz (A la tarde, América)
Daniel Roggiano (El Noticiero de la Gente, Telefe)
Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa, Telefe)
Mejor panelista
Luis Bremer (A la tarde, América)
Pía Shaw (A la Barbarossa, Telefe)
Diego García Sáez (Todas las tardes, elnueve)
David Cavlin (Todas las tardes, elnueve)
Mejor actriz protagonista de ficción
Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido, eltrece)
Carla Peterson (Terapia Alternativa, eltrece)
Isabel Macedo (Margarita, Telefe)
Mejor actor protagonista en ficción
Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa, eltrece)
Gabriel Goity (El encargado, eltrece)
Guillermo Francella (El encargado, eltrece)
Mejor actriz de reparto
Katja Alemann (Cris Miró, ella, eltrece)
Romina Gaetani (Buenos chicos, eltrece)
Verónica Llinás (El fin del amor, eltrece)
Julia Calvo (Margarita, Telefe)
Mejor actor de reparto
Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido, eltrece)
Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido, eltrece)
Rafael Ferro (Margarita, Telefe)
Revelación
Lola Abraldes (Margarita, Telefe)
Mora Bianchi (Margarita, Telefe)
Ramiro Spangenberg (Margarita, Telefe)
Mejor labor humorística
Peto Menahem (La noche perfecta, eltrece)
Marcos “Bicho” Gómez (Zona Mixta Mañana, TV Pública)
Nazareno Mottola (La Peña de Morfi y Susana Giménez, Telefe)
Mejor autor/guionista
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido, eltrece)
Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita, Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El encargado, eltrece)
Mejor director de ficción
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita, Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido, eltrece)
Javier Van De Couter y Martín Vatenberg (Cris Miró, Ella, eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado, eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024, América)
Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos, Telefe)
Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)
Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson, Telefe)
Mejor aviso publicitario
“Contexto argentino” – Mercado Libre (Agencia Gut)
“Felicitá” – Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)
“Historias argentinas” – Renault (Agencia Publicis)
“Ver Netflix” – Netflix (Agencia Isla)
Mejor producción integral
Survivor, Expedición Robinson (Telefe)
Bake Off Famosos (Telefe)
Telenueve Central (elnueve)