Martín Fierro 2025 de la Televisión: horario y detalles de la transmisión

Este lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025, la gala que distingue lo mejor de la televisión argentina

Este lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025, la gala que distingue lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires y será transmitida en vivo por Telefe , con la conducción de Santiago del Moro.

La cobertura comenzará temprano. Desde las 17 se emitirá La previa con Pía Shaw y Sofi Martínez, y a las 19 se desplegará la alfombra roja con la llegada de los invitados. Los looks serán presentados por diferentes duplas de conductores: Iván de Pineda y Zaira Nara; Momi Giardina y Santi Talledo; Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Además, Streams Telefe ofrecerá una transmisión exclusiva desde las 18, con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Desde el interior del salón, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán detalles de la gala, mientras que Poggi entrevistará a los ganadores. También participarán en la cobertura digital Kennys Palacios, Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno.

La entrega oficial de premios se emitirá en horario central por la pantalla de Telefe.