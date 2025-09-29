Uno Entre Rios | Show | Martín Fierro

Martín Fierro 2025 de la Televisión: horario y detalles de la transmisión

Este lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025, la gala que distingue lo mejor de la televisión argentina

29 de septiembre 2025 · 14:19hs
Martín Fierro 2025 de la Televisión: horario y detalles de la transmisión

Este lunes 29 de septiembre se celebran los Premios Martín Fierro 2025, la gala que distingue lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Hilton Buenos Aires y será transmitida en vivo por Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.

Martín Fierro 2025

La cobertura comenzará temprano. Desde las 17 se emitirá La previa con Pía Shaw y Sofi Martínez, y a las 19 se desplegará la alfombra roja con la llegada de los invitados. Los looks serán presentados por diferentes duplas de conductores: Iván de Pineda y Zaira Nara; Momi Giardina y Santi Talledo; Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

Susana, Mirtha y Wanda

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Marcelo Tinelli en Bondi Live

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Además, Streams Telefe ofrecerá una transmisión exclusiva desde las 18, con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Desde el interior del salón, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán detalles de la gala, mientras que Poggi entrevistará a los ganadores. También participarán en la cobertura digital Kennys Palacios, Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno.

La entrega oficial de premios se emitirá en horario central por la pantalla de Telefe.

LEER MÁS: Cris Morena recordó a Romina Yan y a su nieta Mila

Martín Fierro Televisión Hotel Hilton Buenos Aires Martín Fierro 2025 telefe
Noticias relacionadas
Coros Gloriana y Varietales

El Teatro 3 de Febrero recibirá a los coros Gloriana y Varietales

Romina Yan y Mila

Cris Morena recordó a Romina Yan y a su nieta Mila

Samba na Esquina prepara una fiesta brasileña

Samba na Esquina prepara una fiesta brasileña en La Vieja Usina

El Shopping Paso del Paraná celebra su aniversario

El Shopping Paso del Paraná celebra su aniversario con un show de Gildas Bailanta

Ver comentarios

Lo último

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Ultimo Momento
Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas

Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz

Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La provincia
Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Dejanos tu comentario