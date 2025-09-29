Uno Entre Rios | Policiales | Paso Cerrito

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

En el puesto de paso Cerrito la can detector Jana marcó la posible presencia de estupefacientes pero encontraron teléfonos celulares de contrabando

29 de septiembre 2025 · 12:09hs
El can detector Jana marcó la posible presencia de estupefacientes en la caja de carga pero encontraron teléfonos celulares de contrabando

El can detector "Jana" marcó la posible presencia de estupefacientes en la caja de carga pero encontraron teléfonos celulares de contrabando

En un operativo de control vehicular realizado este domingo al mediodía en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, personal de la Policía de Entre Ríos incautó un cargamento de 133 teléfonos celulares ocultos en un vehículo, cuyo valor de mercado asciende a 90 millones de pesos.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger 4x4 gris, conducida por una mujer mayor de edad, comerciante, oriunda de Corrientes capital, que se dirigía hacia la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

La Prefectura Naval Concordia apostó tres efectivos y una lancha a motor, en el muelle del ex Yuquerí, en Concordia.

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

demoran a dos hombres con replica de arma de fuego en parana

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

celulares

Durante la inspección del rodado, el can detector "Jana" marcó la posible presencia de estupefacientes en la caja de carga. Ante esta señal y al detectar anomalías visibles en la carrocería, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo del secretario Dr. Lucas Claret, y a la Fiscalía Federal de la Dra. Cintia Cibulskas.

Con la presencia de testigos y siguiendo lo dispuesto por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal, se realizó la requisa del vehículo, donde se detectó un doble fondo en la caja de carga. En su interior había 133 paquetes rectangulares envueltos en nylon negro y blanco, que contenían los teléfonos celulares de diversas marcas y modelos. Tanto el vehículo como la mercadería quedaron secuestrados.

Paso Cerrito Celulares teléfonos
Noticias relacionadas
LEANDRO DATO. Fiscal de Paraná explicó por qué el Triple Crimen Narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Este domingo se registró un grave vuelco en la Ruta 20, en Basavilbaso. Tres adolescentes resultaron heridos una joven de 19 años quedó atrapada 

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Un hombre ingresó al hospital Delicia Masvernat, de Concordia, luego de haber sido apuñalado, presuntamente por su pareja. Está internado con riesgo de vida

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Hay un menor de 15 años imputado por el abuso ocurrido en la zona cercana al camping Pirayú en Piedras Blancas. Exigen justicia con una marcha 

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Ver comentarios

Lo último

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Ultimo Momento
El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

La provincia
Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Dejanos tu comentario