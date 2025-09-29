Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

En un operativo de control vehicular realizado este domingo al mediodía en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, personal de la Policía de Entre Ríos incautó un cargamento de 133 teléfonos celulares ocultos en un vehículo, cuyo valor de mercado asciende a 90 millones de pesos.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger 4x4 gris, conducida por una mujer mayor de edad, comerciante, oriunda de Corrientes capital, que se dirigía hacia la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

celulares

Durante la inspección del rodado, el can detector "Jana" marcó la posible presencia de estupefacientes en la caja de carga. Ante esta señal y al detectar anomalías visibles en la carrocería, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo del secretario Dr. Lucas Claret, y a la Fiscalía Federal de la Dra. Cintia Cibulskas.

Con la presencia de testigos y siguiendo lo dispuesto por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal, se realizó la requisa del vehículo, donde se detectó un doble fondo en la caja de carga. En su interior había 133 paquetes rectangulares envueltos en nylon negro y blanco, que contenían los teléfonos celulares de diversas marcas y modelos. Tanto el vehículo como la mercadería quedaron secuestrados.